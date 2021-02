Artius Acquisition Aktie: Was Investoren über das von Pepsi, Danone und Nestle unterstützte Unternehmen wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Ein führendes Unternehmen im Bereich der disruptiven Materialtechnologie wird mit einem am Mittwoch angekündigten SPAC-Deal das erste börsennotierte Pure-Play-Unternehmen für kohlenstoffnegative Materialien werden.

Der SPAC-Deal

Origin Materials geht zusammen mit Artius Acquisition Inc (NASDAQ:AACQ) an die Börse, wobei das Unternehmen mit einem Eigenkapitalwert von $1,8 Milliarden bewertet wird. Zu den bestehenden Investoren in Origin Materials gehören PepsiCo (NASDAQ:PEP), Danone und Nestle SA (OTC:NSRGY). ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung