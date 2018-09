"Artistika of the sea" auf der EUROPA 2: Duo Vitalys und Aleshin Duo gewinnen den diesjährigen Zuschauerpreis

Hamburg (ots) -- Schweizer Artistik-Festival auf hoher See- Sechs Stars der Zirkus- und Varietészene kämpften um die Trophäe- Publikum und Jury vergaben insgesamt vier PreiseDas internationale Artistik-Festival "Artistika of the sea" warauf der letzten EUROPA 2 Reise von Dublin nach Hamburg Treffpunkt fürdie «Besten der Besten» ihres Fachs. Bereits zum dritten Mal vergabendie Gäste des Luxusschiffs und eine internationale Fachjury insgesamtvier Auszeichnungen an außergewöhnliche Künstler. Der Publikumspreisging in diesem Jahr an zwei Artistenduos - Duo Vitalys (Hand auf HandAkrobatik) und Aleshin Duo (Ikarische Spiele) teilen sich diebegehrte Auszeichnung. Der erste Preis der Jurywertung ging anAlexandre Lane (Cyr Wheel).Auch in diesem Jahr inszenierten sechs Artisten auf der EUROPA 2kleine Geschichten, die sie hingebungsvoll und mit Liebe erzählten.Auf den Punkt aufgeführt, mit passender und eigens dafür komponierterMusik. Besonders überzeugt hat Alexandre Lane mit dem Cyr Wheel, soentschied die fachkundige Jury, die aus dem humorvollen Akrobatik-Duo"Full House", dem energiegeladenen Zweiergespann "Farellos" und dergelenkigen Einzelkünstlerin Elayne Kramer bestand. Der zweite Platzder Jurywertung ging an Duo Vitalys, die sich zusammen mit demPublikumspreis über zwei Auszeichnungen für ihre Hand auf HandAkrobatik freuten. Maria Sach erhielt für eine Handstandnummer dendritten Platz der Jurywertung.Auch die Jury stellte ihr Können unter Beweis und überraschte dieGäste mit einer beeindruckenden Inszenierung.Auch im nächsten Jahr können ausgewählte Artisten ihr Könnenwieder bei "Artistika of the Sea" an Bord der EUROPA 2 unter Beweisstellen. Die Show findet im Rahmen einer Ostseekreuzfahrt im Augustvon Hamburg nach Kiel statt.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de- Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse- PASSAGEN.tv unter http://www.hl-cruises.de/passagentv/- PASSAGEN Blog unter www.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell