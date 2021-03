Artisan Asset Management: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Für die Aktie Artisan Asset Management stehen per 14.03.2021, 14:03 Uhr 49.98 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Artisan Asset Management zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Die Aussichten für Artisan Asset Management haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Artisan Asset Management hat mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt +2,57. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Artisan Asset Management-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Artisan Asset Management-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Artisan Asset Management vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (44 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 49,98 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Artisan Asset Management eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Artisan Asset Management. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Artisan Asset Management daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Artisan Asset Management von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Artisan Asset Management?

Wie wird sich Artisan Asset Management nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Artisan Asset Management Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Artisan Asset Management Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken