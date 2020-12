Artikel russischer Hersteller auf dem Großhandelsmarktplatz Euromoda-Neuss

Düsseldorf, Deutschland und Moskau (ots/PRNewswire) - Mehr als 20 russische Hersteller präsentieren ausländischen Einkäufern ihre Bekleidungs- und Schuhkollektionen in einem Showroom im Euromoda-Neuss, einem Großhandelsmarktplatz für Bekleidung. Der Pavillon für russische Marken wurde vom Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation im Rahmen des Projekts zur Bewertung und Förderung führender Unternehmen der Leichtindustrie auf ausländischen Märkten eingerichtet. Die Ausstellung läuft vom 9. Dezember 2020 bis Ende Januar 2021.Das Euromoda-Neuss ist der größte Großhandel für Wiederverkäufer in Deutschland mit Sitz im Großraum Düsseldorf/Neuss. Das Zentrum ist seit 25 Jahren in der Region tätig und stellt auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern aus. Das Euromoda-Neuss beherbergt 300 Showrooms, in denen europäische Top-Marken für Sportbekleidung und -ausrüstung, Kinderbekleidung sowie Damen- und Herrenmode ausgestellt sind. Das Zentrum steht ausschließlich von professionellen Käufern und Handelsvertretern offen, die die neuen Kollektionen kennenlernen und für den Verkauf in ihren Filialen vorbestellen möchten.Zu den Mitgliedern des russischen Showrooms in Düsseldorf gehörten die Hersteller für Damenbekleidung Paleto, Vira Plotnikova, Lady Sharm, ELNY, Paola Ray, die klassischen Bekleidungsmarken Sudar und TRUVOR, Nellex, KORKKI, SHERONA und Marhatter, ein Hersteller von Kopfbedeckungen. Hersteller im Outdoor-Segment wie Trek, DragonFly, BASK, Cool Zone, die Kinderbekleidungshersteller ArctiLine und Ariadna-96, die Taschenmarke MaksPhil und andere - insgesamt 23 Unternehmen - werden ebenfalls ihre Produkte präsentieren.Das Projekt endete mit Treffen zwischen russischen Unternehmen und ihren ausländischen Partnern am 9. und 10. Dezember 2020, bei denen die Produkte vorgestellt und Vereinbarungen über die weitere Zusammenarbeit getroffen wurden. Die Projektteilnehmer führten Gespräche mit Einkäufern und Vertretern des Euromoda-Neuss für das in den Niederlanden ansässige Produktionsunternehmen Grosso Moda, das an einer Zusammenarbeit mit neuen Unternehmen für die Auftragsvergabe für internationale Marken interessiert ist.Pressekontakt:press@ruslegprom.ruwww.ruslegprom.ruAlexandra Romanova+7 903 966 35 38a.romanova@agt-agency.ruOriginal-Content von: The Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, übermittelt durch news aktuell