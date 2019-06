Arthur J Gallagher: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Gallagher":

Für die Aktie Arthur J Gallagher aus dem Segment "Versicherungsmakler" wird an der heimatlichen Börse New York am 26.06.2019, 23:19 Uhr, ein Kurs von 84,65 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Arthur J Gallagher entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Arthur J Gallagher niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 1,05 Prozentpunkte (1,99 % gegenüber 3,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für Arthur J Gallagher liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 87,83 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (86,2 USD) könnte die Aktie damit um 1,89 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Arthur J Gallagher-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,46 ist die Aktie von Arthur J Gallagher auf Basis der heutigen Notierungen 51 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (45,75) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".