Arthrose und Sportverletzungen natürlich behandeln: Neue Website www.acp-therapie.de informiert / Biologische ACP-Therapie lindert Schmerzen und erhöht die Lebensqualität (FOTO)

München (ots) - Millionen von Menschen in Deutschland leiden täglich unterGelenkschmerzen. Häufige Ursachen sind Arthrose in Knien oder Hüften oderchronische Sportverletzungen wie Tennisarm, Fersensporn oder Läuferknie. Oftscheint der Griff zu - manchmal auch starken - Schmerzmitteln der einzigeAusweg. Die neue Website www.acp-therapie.de informiert über eine biologischeBehandlungsmethode, bei der körpereigenes Blut zum natürlichen Entzündungshemmeraufbereitet wird. Die ACP-Therapie unterstützt die Selbstheilungsprozesse desKörpers: Schmerzen lassen nach und die Beweglichkeit der betroffenen Gelenkewird deutlich verbessert. Auf der Website finden Patienten ausführlicheInformationen zur Wirkungsweise der ACP-Therapie und den Einsatz bei Arthroseund Sportverletzungen. Patienten und Interessierte erhalten zudem Hinweise zurSuche eines Arztes mit ACP-Erfahrungen.Entzündungen hemmen, Schmerzen lindern, Beweglichkeit steigernDie Abkürzung ACP steht für "Autologes Conditioniertes Plasma" und beinhalteteine speziell aufbereitete Form des Eigenbluts. Die Behandlung erfolgt ambulantin der Arztpraxis, je nach Erkrankung bei einem Orthopäden, Schmerztherapeutenoder Sportmediziner. Dabei wird der Wirkstoff vom Arzt individuell für denPatienten hergestellt. Für die Behandlung entnimmt der Arzt dem Patienten einegeringe Menge Blut und bereitet es in einer Zentrifuge auf. Bei diesem Vorgangwird das mit Blutplättchen angereicherte Plasma abgetrennt und anschließenddirekt in die erkrankte Körperregion injiziert, wo es seine Wirkung entfaltensoll: entzündungsfördernde Eiweißstoffe werden ab- und entzündungshemmendeaufgebaut. Entzündungen gehen zurück, Schmerzen lassen nach, Beweglichkeit,Koordination, Aktivität und Muskelkraft werden gesteigert. Dadurch kann dieLebensqualität der Patienten wieder verbessert werden.Blutplättchen als Heilfaktoren aus dem körpereigenen BlutDas aufbereitete körpereigene Blutplasma enthält die zwei- bis dreifacheKonzentration an Blutplättchen. Diese setzen nach der InjektionWachstumsfaktoren frei, die den Wiederaufbau des verletzten Gewebes und somitdie Heilung maßgeblich unterstützen können. Die ACP-Therapie ist zu 100 Prozentbiologisch und auch langfristig verträglich, da die Wirkstoffe ausschließlichaus dem eigenen Körper stammen und nichts zugesetzt wird. Die Anwendung dauertin der Regel 15 bis 30 Minuten. Für ein nachhaltiges Ergebnis sollten inAbstimmung mit dem Arzt drei bis fünf Behandlungen im Abstand von je einer Wochedurchgeführt werden. Mehr Informationen auf www.acp-therapie.de.Über ArthrexDie Arthrex GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Medizinprodukten fürdie Orthopädie und Sportmedizin. Die Mission des Unternehmens besteht darin,Chirurgen zu helfen, ihre Patienten besser zu behandeln: Helping Surgeons TreatTheir Patients Better. Dabei ist es oberstes Ziel des Unternehmens, allenPatienten eine moderne orthopädische Versorgung für jeden Lebensabschnittanbieten zu können.Arthrex ist Vorreiter in der Arthroskopie und Sportmedizin und entwickeltjährlich mehr als 1.000 innovative Produkte und Operationsverfahren. Mit seinemFokus auf Patientensicherheit und Behandlungsergebnisse ist Arthrex auch in denBereichen Orthobiologie und Arthroplastik führend und entwickelt neueMöglichkeiten für die Behandlung der Arthrose.Die Arthrex GmbH wurde 1981 in München gegründet. Über 4.700 Mitarbeiterarbeiten weltweit für das privat geführte Unternehmen. Die Firmenzentrale vonArthrex hat ihren Sitz in Naples, Florida, USA. Die beiden Hauptniederlassungenbefinden sich in München (EMEA) und Singapur (APAC), hinzu kommen weitere 22Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über mehr als 1.200 Patenteund bietet mehr als 13.000 verschiedene Produkte an. Weitere Informationenfinden Sie unter www.arthrex.com.