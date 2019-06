Artensterben stoppen! / Offener Brief an die Bundeskanzlerin anlässlich der 9th Trondheim Conference on Biodiversity vom 2.-5. Juli 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Aus Anlass der in der kommenden Woche in Trondheim stattfindendenKonferenz zur Biodiversität (9th Trondheim Conference onBiodiversity) ruft eine Allianz von vier großen Organisationen(Naturschützer, Forschungseinrichtungen und Museen) dieBundeskanzlerin auf, den Kampf gegen das Artensterben zur Chefsachezu machen. Das Thema sei gleichbedeutend wie der Klimawandel unddieser nicht ohne Erhalt der Artenvielfalt aufzuhalten. DieFrankfurter Zoologische Gesellschaft, die Campaign for Nature, dasMuseum für Naturkunde Berlin sowie das Forschungsinstitut undNaturkundemuseums Senckenberg, Frankfurt am Main veröffentlicheneinen Offenen Brief an die Bundeskanzlerin mit Forderungen zur Lösungdes Problems.- Stoppen Sie das Artensterben und übernehmen Sie Verantwortung fürdie Bewahrung der Lebensgrundlagen jetziger und zukünftigerGenerationenSehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,am 6. Mai 2019 hat der Weltbiodiversitätsrat IPBES(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity andEcosystem Services) seinen Bericht zum globalen Zustand derBiologischen Vielfalt der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Dieserzeichnet ein erschreckendes und äußerst besorgniserregendes Bild vonder Zukunftsfähigkeit der Lebensgrundlagen jetziger und zukünftigerGenerationen, wenn nicht sofortige Entscheidungen und Maßnahmen zumErhalt der Biologischen Vielfalt national und international umgesetztwerden. Es bestehen keine Zweifel mehr, dass sich die Menschheitaufgrund des fortschreitenden Klimawandels sowie des rasantenVerlustes der biologischen Vielfalt mit zwei existenziellen globalenKrisen konfrontiert sieht. Diese werden dramatisch wachsendewirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen haben. So mahnt derWeltbiodiversitätsrat deutlicher als je zuvor, dass wir an einemkritischen Wendepunkt angelangt sind, der richtungsweisend für dieZukunft der Menschheit ist und macht deutlich, dass 80% derNachhaltigkeitsziele (SDGs) und zentrale Ziele des PariserKlimaschutzabkommens nicht erreicht werden, wenn nicht wirksameMaßnahmen gegen den Verlust der Biologischen Vielfalt ergriffenwerden. Die Politik ist jetzt gefordert, das Gemeinwohl jetziger undzukünftiger Generationen endlich und entschieden gegenüberPartikularinteressen durchzusetzen.Der Bericht kommt auch einer Bankrotterklärung der bisherigeninternationalen und nationalen Umweltpolitik gleich. Nach deroffiziellen Annahme der Convention on Biological Diversity (CBD) am22. Mai 1992 in Rio de Janeiro hat sich die Umweltsituation weiterdramatisch verschlechtert statt verbessert, wie völkerrechtlichvereinbart. Auch die aktuelle CBD Strategie und die deutschenationale Strategie zur Biologischen Vielfalt zeigen, dass dieMehrzahl der gesetzten Ziele verfehlt werden. Seit dem 6. Mai ist esunzweifelhaft, dass die bisher getroffenen Maßnahmen bei weitem nichtausreichen, um die Ursachen für den fortschreitenden Verlust anbiologischer Vielfalt wirksam zu adressieren. Der Mensch istverantwortlich für das sechste große Artensterben auf unseremPlaneten - mit immer bedrohlicher werdenden Konsequenzen für dieeigene Art.Neben anderen Faktoren beruht diese ernüchternde Bilanz politischauf zwei Tatsachen:- Zum einen ist es nicht gelungen, das Thema Biologische Vielfaltin der Landwirtschaftspolitik, Verkehrs- und Siedlungspolitik,wichtigen Konsum und Produktionsprozessen sowie derEntwicklungspolitik so zu integrieren, dass der Schutz derBiodiversität als Querschnittsaufgabe wirksam umgesetzt wird.- Zum anderen entsprechen die bisherigen Ziele nicht demtransformativen Charakter, der vom Weltbiodiversitätsratempfohlen wird, um endlich eine wirksame Trendwende in denBemühungen zum Erhalt der Biologischen Vielfalt sicherzustellen.Die Zeit drängt! Vor dem Hintergrund des IPBES Berichts verbleibtnur ein enger Zeitrahmen, um sich in Vorbereitung auf die COP 15 derCBD im Oktober 2020 auf neue ehrgeizige Ziele zum Schutz derBiologischen Vielfalt bis 2030 zu einigen. Diese Ziele müssen diekonsequente Umsetzung der Empfehlungen des Weltbiodiversitätsrateswiderspiegeln. Wir wenden uns anlässlich der am Dienstag nächsterWoche stattfindenden "Ninth Trondheim Conference on Biodiversity",auf der in Vorbereitung auf die COP 15 Lösungen zum Erhalt derBiologischen Vielfalt diskutiert werden, an Sie als Bundeskanzlerin.Als Reaktion auf IPBES Bericht erwarten wir von der deutschenBundesregierung vorrangig zwei Dinge:1. Die Verabschiedung eines verbindlichen nationalenMaßnahmenkataloges mit ausreichender Finanzierung, der denEmpfehlungen des Weltbiodiversitätsrates zum Schutz der BiologischenVielfalt folgt und diese konsequent umsetzt;2. Auf dieser Grundlage ein engagiertes und couragiertesinternationales Eintreten der Bundesregierung für die Vereinbarungentsprechender 2030-Ziele auf der COP 15 im Oktober nächsten Jahres.Deutschland kommt wegen seiner Wirtschaftskraft und aufgrund derTatsache, dass es auf der COP 15 die EU-Ratspräsidentschaft innehat,eine wichtige Führungsrolle zu. Für die Verabschiedung einererfolgreichen CBD 2030 Strategie wird es daher entscheidend sein,dass die Bundesregierung dieser Rolle gerecht wird und sich unterIhrer Führung:- ressortübergreifend auf ehrgeizige nationale und internationaleZiele und Positionen zum Schutz der Biologischen Vielfaltverständigt,- die wirksame Verankerung dieser Ziele und Positionen in allenrelevanten nationalen Sektoren und Politikbereichensicherstellt,- die vereinbarten Ziele und Positionen in den Verhandlungeninnerhalb der EU, aber auch auf internationaler Ebene konsequentvertritt,- die sofortige Umsetzung der Empfehlungen desWeltbiodiversitätsrates durch die CBD bis 2030 auf den kommendeninternationalen Gipfeln der G7 und G20 zu einem zentralen Themamacht und sich mit Nachdruck dafür einsetzt.Ihr persönliches Engagement und eine übergreifende Rolle desKanzleramtes erachten wir als unabdingbar. Beides ist notwendig, umdie Wichtigkeit und Dringlichkeit ambitionierter Ziele und Positionenzu unterstreichen und zu verhindern, dass diese unterschiedlichenressortspezifischen Interessen und Streitigkeiten zum Opfer fallen.Frau Bundeskanzlerin, Sie persönlich haben bereits in kritischenMomenten der Umweltpolitik - wie nach der Nuklearkatastrophe vonFukushima - unter Beweis gestellt, dass Sie wegweisende undeinschneidende Maßnahmen und Entscheidungen auf den Weg bringenkönnen, wenn das Wohl und die Sicherheit jetziger und zukünftigerGenerationen auf dem Spiel stehen. Solch ein verantwortungsvollesHandeln ist jetzt wichtiger und dringender als je zuvor.Wir fordern Sie auf: Zeigen Sie Entschlossenheit undDurchsetzungswillen, werden Sie aktiv gegen das Artensterben und fürdie Bewahrung der Lebensgrundlagen heutiger und zukünftigerGenerationen! Sorgen Sie dafür, dass die notwendigen Entscheidungengetroffen werden, statt sich Mutlosigkeit und Versagen bei einem derzentralen Zukunftsthemen nachsagen lassen müssen.Frau Bundeskanzlerin, sorgen Sie insbesondere dafür, dass bis Ende2030:- Der Schutz von Klima und Biologischer Vielfalt als gemeinsameund gleichrangige Aufgabe verwirklicht wird;- Die Internalisierung externer Kosten instrumentalisiert und eineumfassende ökologische Steuerreform eingeführt ist;- Die naturschädliche EU-Subventionspolitik beendet wird unddeutliche schärfere Umweltauflagen für die Landwirtschaftumgesetzt werden;- Global der wirksame Schutz von mindestens 30% der wichtigstenLand- und Meeresökosysteme sichergestellt ist;- National, auf mindestens zwei Prozent der Landesfläche großeWildnisgebiete aus-gewiesen und fünf Prozent der Wälder einernatürlichen Entwicklung überlassen sind;- Die Mittel Deutschlands und anderer Industrieländer zurwirksamen Umsetzung der neuen CBD 2030 Strategie deutlich erhöhtwerden;- Ein breites und tiefes Verständnis und Bewusstsein fürBiologische Vielfalt und deren Wert für den Menschen in derÖffentlichkeit sichergestellt wird;- Die trans-und interdisziplinäre Forschung zu denwissenschaftlichen Grundlagen für das Verständnis und den Erhaltvon Biologischer Vielfalt deutlich gestärkt wird.HochachtungsvollDr. Christof Schenck, Geschäftsführer Zoologische GesellschaftFrankfurtProf. Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für NaturkundeBerlinProf. Dr. Volker Mosbrugger, Generaldirektor der SenckenbergGesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am MainDr. Georg Schwede, Representative Europe, Campaign for NaturePressekontakt:Dr. Georg SchwedeRepresentative Europe, Campaign for Naturegeorg@campaignfornature.comMobil: 0170 5571244Klaus-Henning GrothCommunications, Campaign for Natureklaus-henning@campaignfornature.comMobil: 0172 4493366