Artenschutz als Produktionsziel

Hamburg (ots) - Das Insektensterben ist in der Politik angekommen!"Schmetterlinge, Wildbienen & Co. - Ursachen für ihren Rückgang undPerspektiven für ihren Schutz" lautete das Thema desParlamentarischen Abends, der gestern gemeinsam mit der DeutschenWildtier Stiftung in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern inBerlin stattfand.In seinem Vortrag betonte Prof. Dr. Fritz Vahrenholt,Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung, die Schlüsselrolleder Agrarpolitik. "Wir müssen endlich weg von Subventionen perGießkanne. Der Artenschutz muss Produktionsziel werden, das denLandwirten über die Agrarpolitik vergütet wird", lautete eine seinerForderungen. Und weiter: "Das Wort Biogas ist eine schlimmeVertuschung: An Biogas ist wirklich nichts bio!" Für denVorstandsvorsitzenden der Deutschen Wildtier Stiftung müssen jetztagrarpolitisch die Weichen für die Förderperiode ab 2021 gestelltwerden.Lesen hier die Rede von Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, AlleinvorstandDeutsche Wildtier Stiftung:Das Insektensterben ist in der Politik angekommen. Zumindest inder Koalitionsvereinbarung. Dort heißt es u.a.: "Wir werden dasInsektensterben umfassend bekämpfen. Mit einem "AktionsprogrammInsektenschutz" wollen wir die Lebensbedingungen für Insektenverbessern." Und an anderer Stelle schon fast emotional: "Dabei liegtuns der Schutz der Bienen besonders am Herzen. Wir legen dieseStrategien bis Mitte der Legislaturperiode vor."Dass ein Rückgang von Insekten weitreichende Folgen für ihreFunktion im gesamten Ökosystem hat, liegt auf der Hand. Insektenbestäuben Pflanzen und sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögelund Säugetiere. Noch wissen wir wenig über Art und Ausmaß desRückgangs, es gibt wenig belastbare Zeitreihen. Die Deutsche WildtierStiftung hat eine Studie bei Prof. Reichholf in Auftrag gegeben überden Rückgang der Schmetterlinge. Denn die Situation derSchmetterlinge ist über längere Zeitreihen als bedrohlich belegt.Über 50% der Tagfalterarten stehen heute auf der Roten Liste.Reichholf konnte den Rückgang der Arten als auch der Gesamtzahl derSchmetterlinge am Beispiel einer bayerischen Untersuchungsregion seitden 80er Jahren des letzten Jahrhunderts dokumentieren. Besondersauffällig: Während im Wald und im urbanen Raum die Veränderungengering sind, ist die Abnahme der Falter in der Feldflur dramatisch.Bei der Ursachenfindung kam die Studie zu differenziertenAnalysen, anders als bei politischen Wunschvorstellungen, wie etwaInsektizide seien vor allem Schuld oder aber der Klimawandel. Aber:der Aufwand an Insektiziden ist seit 20 Jahren nicht gestiegen undeine Erwärmung sollte den wärmeliebenden Schmetterlingen eher helfen.Unstrittig ist, dass der Landwirtschaft eine Schlüsselrollezukommt. Fast 50% des Ackerlandes werden heute mit zwei Kulturenbestellt: Winterweizen und Mais, im Jahr 2000 lag dieser Wert nochbei 36%. Eine dominante Rolle auf dem Acker nimmt der Mais ein. SeinAnteil stieg dramatisch mit dem Biogas-Boom. Über 1 Million ha Maiswandert heute in Biogasanlagen. Das Wort Bio-Gas ist eine schlimmeVertuschung. Nichts ist bio an Biogas. Diese Förderung muss beendetwerden. Die Deckelung des Einsatz von Mais bei neueren Anlagen reichtnicht. Leider setzt die Koalitionsvereinbarung widersprüchlicheSignale: "Den Bestand von Bioenergieanlagen wollen wir im Zuge derAusschreibungen weiterentwickeln. Die Reststoffverwertung werden wirverstärken und den Einsatz von Blühpflanzen erhöhen". Die DeutscheWildtier Stiftung konnte in praktischen Großversuchen zeigen, dassmehrjährige Wildpflanzen sich als Biogassubstrat gut eignen.Schmetterlings- und Wildbienenfreundliche Blühflächen statt Mais. Nurmit Null Mais für Biogas sind solche Anlagen zu verantworten.Der Hebel, um die Landwirtschaft insektenfreundlicher zu machen,ist die EU-Agrarpolitik. 5% ökologische Vorrangflächen sind heute imAckerbau Pflicht. 5% Brachen oder Blühflächen wären prima - dochdurch gezielte Lobbyarbeit des Bauernverbandes wurden auchZwischenfrüchte und Leguminosen als ökologische Vorrangflächenzugelassen. Logisch, dass Landwirte auf diese Variante aufgesprungensind. So ist die Idee der ökologischen Vorrangflächen ins Leeregelaufen. Nur noch rund 200 000 ha, das sind knapp 1,5% der Fläche,sind wirklich ökologische Flächen. Da muss man sich nicht wundern,wenn es Schmetterling und Co. schlechter geht.Aber auch der Verlust von Grünland schlägt zu Buche. 600 000 haGrünland sind seit 1990 verlorengegangen. Und durch intensive Nutzunghat eine Verarmung der Gräservielfalt eingesetzt. Verlorengegangensind die für den Naturschutz so wichtigen Magerrasen undFeuchtwiesen. Deutschland erstickt im Stickstoff, nicht der aus denAuspuffgasen - der geht deutlich zurück. Überdüngung führt immer nochzu einem Stickstoffüberschuss von rd. 90 kg/ ha. 62% trägt derPflanzenbau, 33% die Tierproduktion und 5% Verkehr, Industrie undHaushalte bei. Schnell wachsendes, intensiv gedüngtes Grünland führtzu einem feuchten und kühlen Mikroklima. Schmetterlinge undWildbienen bevorzugen aber trockene warme Bedingungen.Die Agrarpolitik muss endlich weg von Subventionen per Gießkanne.Der Artenschutz muss Produktionsziel werden, das den Landwirten überdie Agrarpolitik vergütet wird. Prämien für gesellschaftlichnachgefragte Leistungen statt Subventionen für eine aus Umweltsichtfragwürdige Landwirtschaft. Agrarpolitisch müssen jetzt die Weichengestellt werden für die Förderperiode ab 2021.Diese politischen Anstrengungen müssen flankiert werden vonForschung und technischem Fortschritt. Wenn Pestizideinsatz, dannmüssen die Wirkstoffe zukünftig selektiver wirken; wennStickstoffdüngung, dann muss sie zukünftig gezielt auf Bodentyp undPflanzenbedarf abgestimmt werden. Und wir brauchen mehr Wissen, überdie komplexen Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Insektenwelt.Zum Schluss noch ein Wort zum Ökologischen Landbau, den auch wirauf unserem Gut Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern betreiben.Natürlich hilft der Ökologische Landbau den Insekten: GeringereDüngung, keine Pestizide, weite Fruchtfolgen, der hoheKleegrasanteil, die Pflicht zur Weidehaltung - all dies erhöht dieQualität ökologisch bewirtschafteter Flächen für Insekten. Doch nochimmer hat der ökologische Landbau nur rund 6,5% derlandwirtschaftlich genutzten Fläche - das reicht nicht aus, denArtenschwund zu stoppen. 20% würde vielen gefährdeten Arten helfen.In Klepelshagen bewirtschaften wir rund 1.300 ha Agrarfläche nichtnur nach ökologischen Kriterien, sondern darüber hinaus auchbesonders wildtierfreundlich, was sich u.a. in einem spätenMahdtermin auf dem Grünland niederschlägt. 2016 haben wir dieWildbienenfauna in Klepelshagen erfassen lassen. Der Gutachter, HerrDr. Schmidt-Egger ist hier heute auch unter uns. 109 Wildbienenartenkonnte er nachweisen, davon 21 Rote Liste Arten. Für den, wegenseiner naturräumlichen und klimatischen Bedingungen eher artenärmerenNordosten, ein für uns besonders erfreulicher Befund, der deutlichüber Ergebnissen von konventionell bewirtschafteten Betrieben liegt.Sie sehen: die Wildbienen sind uns besonders an Herz gewachsen -nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in den Städten. In Hamburgund nun mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Umwelt auch hierin Berlin gestalten und schaffen wir Wildbienenlebensräume. DieBetonung liegt dabei auf WILDbienen, denn sie sind gefährdet, nichtdie Honigbiene! Sie ist ein Nutztier des Menschen und kann sogar zur Konkurrenz für ihre wilden Verwandten werden.
Wir brauchen mehr wildtierfreundliche Landwirtschaft, wir brauchen mehr Vielfalt in unseren Landschaften durch Hecken, Raine, Tümpel und Feldgehölze, wir müssen Sonderbiotope wie Heiden, Magerrasen und Feuchtwiesen bewahren und wir brauchen mehr Naturerbeflächen und damit mehr Wildnis in Deutschland - all dies brauchen wir, um der faszinierenden und so bedeutsamen Welt der Insekten eine Zukunft zu geben.
Dass Sie, sehr verehrte Frau Bundesministerin Schulze zu diesem Abend gekommen sind, zeigt uns, dass wir eine Verbündete haben, eine, die den Naturschutz, die wildlebenden Tiere und Pflanzen, bis hin zu Schmetterlingen und Wildbienen, Libellen und Laufkäfern wieder zum Markenkern der Umweltpolitik in Deutschland werden lässt.