Artemis Group: solides Umsatzplus im ersten Halbjahr 2018 (FOTO)

Deutliche Umsatzsteigerung um 9.3% auf CHF 1'499.1 Mio.- Erfreuliche Steigerung der Ergebnisse nahezu aller Aktivitäten derArtemis Group- Weiterhin positive Umsatzentwicklung für das laufendeGeschäftsjahr erwartetDie Artemis Group erzielte im ersten Halbjahr 2018 mit ihrenAktivitäten Franke Group, Artemis Real Estate Group, Feintool Groupund Artemis Asset Management Group einen Nettoumsatz von CHF 1'499.1Mio. - und verzeichnete damit ein deutliches Plus gegenüber derVorjahresperiode von CHF 128.0 Mio. oder 9.3%. Dies entspricht einemorganischen Wachstum von 5.4% gegenüber Vorjahr, wobei dieWechselkurseffekte +2.7% und die Akquisitionseffekte +1.2% betrugen.Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr erhöhte sich der Reingewinn derArtemis Group deutlich um 46.6% auf CHF 87.0 Mio. Der Anstiegspiegelt im Wesentlichen die allgemein gute Geschäftsentwicklungsowie den Wegfall der Sonderbelastung für eine Rückstellung im Rahmendes Kartellverfahrens bei einer Beteiligung im vergangenenGeschäftsjahr wider.Die hohe Investitionstätigkeit der Artemis Group setzte sich auchin den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres fort undbeliefen sich auf CHF 165.2 Mio. versus CHF 178.3 Mio. zurVergleichsperiode, davon betrugen die operativen Investitionen CHF111.9 Mio. (2017 CHF 78.2 Mio.). Weitere Investitionen in Höhe vonCHF 53.3 Mio. (2017 CHF 100.1 Mio.) entfielen auf Akquisitionen undauf den Ausbau von Beteiligungen.Die Artemis Group beschäftigte Ende Juni 2018 weltweit 12'189Mitarbeiter (Ende 2017 11'938). Das entspricht einer Zunahme um 251Personen oder 2.1% im ersten Halbjahr. Der höhere Personalbestand istvor allem auf Akquisitionen und auf das höhere Geschäftsvolumenzurückzuführen.Entwicklung der Artemis-Group-Aktivitäten im ÜberblickDie Franke Group erzielte einen Nettoumsatz von CHF 1'055.3 Mio.im ersten Halbjahr 2018 gegenüber CHF 978.3 Mio. in derVorjahresperiode. Dies entspricht einem erfreulichen Umsatzzuwachsvon 7.9%. Hauptwachstumstreiber war das organische Wachstum mit 4.2%(2017 +2.1%). Die Akquisitionen trugen mit 1.7% und dieWährungseffekte mit 2.0% positiv zur Umsatzentwicklung bei.Nahezu alle Divisionen verzeichneten ein positives organischesWachstum. Am deutlichsten gewachsen ist die Division Franke CoffeeSystems mit 14.1%, gefolgt von Faber Hoods & Cooking Systems mit 8.5%und Franke Foodservice Systems mit 4.9%. Die Divisionen FrankeKitchen Systems und Franke Water Systems verzeichneten ein leichtnegatives organisches Wachstum von 1.8% respektive 0.9%.Die Gesamtinvestitionen betrugen im ersten Halbjahr 2018 CHF 47.8Mio. (2017 CHF 84.1 Mio.). Davon entfiel ein wesentlicher Teil aufdie Erstellung des neuen, hochmodernen Kunststoffspülenwerks inStrečno in der Slowakei und auf die Erweiterung desLogistikzentrums am US-Hauptsitz Smyrna/TN von Franke FoodserviceSystems zur Unterstützung des weiteren Wachstums in dieser Region -sowie auch auf den Erwerb der Facility Solutions Inc., einProjektmanagement-Unternehmen in Detroit/MI mit vielfältigenDienstleistungen für Restaurant- und Einzelhandelsketten in den USA.Mit 9'149 Beschäftigten am 30.06.2018 lag der Personalstand um 512Personen oder 6.0% höher als zum gleichen Datum des Vorjahres. DieseErhöhung war wesentlich getrieben durch Akquisitionen und durch dasgestiegene Geschäftsvolumen.Auch die Artemis Real Estate Group entwickelte sich im erstenHalbjahr 2018 positiv infolge zusätzlich vermieteter Wohnungen. DieImmobiliengruppe verzeichnete ein gutes Umsatzwachstum von 3.3%.Die Investitionen in Bauprojekte betrugen CHF 17.4 Mio.Zusätzliche Investitionen von CHF 4.3 Mio. entfielen auf den Erwerbvon Baulandreserven in der Schweiz.Die Artemis Real Estate Group realisiert derzeit zweiGrossprojekte. Dabei handelt es sich um den «Stadtblick » in Aarburgmit 84 Wohnungen und einem Parkhaus (erste Bauetappe) sowie um die«Zentrumszone KWC» in Unterkulm mit dem KWC-Verwaltungsgebäude und 70Wohnungen (erste Bauetappe). Ferner wird in Zürich in derGenferstrasse 8 ein Bürogebäude komplett saniert.Die Feintool Group erwirtschaftete in der Berichtsperiode einenUmsatz von CHF 337.3 Mio. (2017 CHF 296.8 Mio.), was einem Zuwachsvon 13.6 % entspricht. Währungs- und akquisitionsbereinigtverzeichnet das Unternehmen ein Wachstum von 9.3%.Das Technologieunternehmen tätigte im ersten Halbjahr 2018erhebliche Investitionen in Höhe von CHF 57.2 Mio. für den Ausbau derMarktkapazitäten. Die Anzahl der Mitarbeiter nahm seit dem 31.12.2017um 119 auf 2'604 zu.Die börsenkotierten Beteiligungsgesellschaften der Artemis AssetManagement Group (Forbo >27%, Arbonia >21%, Autoneum >21%, Adval Tech>21%, Rieter >11.5%) verzeichneten einen unterschiedlichenGeschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten des laufendenGeschäftsjahres. Im Wesentlichen kann jedoch von einer insgesamtguten Geschäftsperformance gesprochen werden. Die dreinicht-börsenkotierten Beteiligungsgesellschaften (Blefa 100%, FrankeIndustrie AG 100%, Novelteak 50%) haben sich wie folgt entwickelt:gute Geschäftsentwicklung beim Keg-Hersteller Blefa; solideGeschäftsentwicklung bei Franke Industrie AG mit reduziertemUmsatzwachstum im Bereich Gasturbinen nach Rekordjahr im Jahr 2017,aber mit einem verbesserten Geschäftsverlauf im Bereich Luftfahrtunter anderem durch die Akquisition der deutschen Ammatec GmbH(etablierter Zulieferer der Luftfahrtindustrie von komplexenPräzisionsteilen aus schwer zerspanbaren Werkstoffen) sowie einesolide Geschäftsentwicklung beim Plantagenbetreiber Novelteak.Ausblick 2018Die Artemis Group blickt zufrieden auf ihre Geschäftsentwicklungim ersten Halbjahr 2018 zurück. Für das laufende Geschäftsjahrrechnet die Gruppe mit einem überwiegend positiven und stabilenMarktumfeld. Gleichzeitig sieht sie sich jedoch mit zahlreichenHerausforderungen konfrontiert, wie etwa mit Währungs- undRohstoffpreisschwankungen sowie mit möglichen Marktrisiken aufgrundvon politischen und gesamtwirtschaftlichen Instabilitäten. Angesichtseiner weiterhin anspruchsvollen Gesamtsituation erwartet die ArtemisGroup für das Gesamtjahr 2018 ein Geschäftsergebnis leicht überVorjahresniveau.Artemis Group im Überblickin Mio. CHF 1. Halbjahr 2018 1. Halbjahr 2017Nettoumsatz 1'499.1 1'371.1- Veränderung in % +9.3 +2.3- Organisches Wachstum in % +5.4 +3.7Reingewinn 87.0 59.3- Veränderung in % +46.6 -25.2- in % des Nettoumsatzes 5.8 4.3Total Investitionen 165.2 178.3Mitarbeiter per 30.06. 12'189 11'793Die Artemis Group umfasst die Franke Group, die Artemis RealEstate Group (Immobilienportfolio in der Schweiz und im Ausland), dieMehrheitsbeteiligung Feintool Group (Weltmarktführer in derFeinschneidtechnologie) sowie die Artemis Asset Management Group(strategische Beteiligungen an verschiedenen internationalen an derSchweizer Börse kotierten sowie privaten Unternehmen). Siebeschäftigt weltweit rund 12'000 Mitarbeiter und erwirtschaftete imJahr 2017 einen konsolidierten Umsatz von über CHF 2.9 Milliarden.