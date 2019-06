Art of the Wild erwacht bei der extravaganten Eröffnung von HyperNature, einer Veranstaltung von Perrier-Jouët in Paris zum Leben

Paris (ots/PRNewswire) - Bis zum 23. Juni versammelt das HausPerrier-Jouët aufgeschlossene Gemüter zu einem Dialog überChampagner, Gastronomie - und - Natur. Die Events dieser Wochebegannen gestern Abend in Anwesenheit bedeutender Gäste, die derEröffnung von HyperNature von Perrier-Jouët, einem vom HausPerrier-Jouët kuratierten Programm singulärer Erfahrungen beiwohnten.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8561651-perrier-jouet-art-of-the-wild-hypernature/Kreative Freiheit und eine unkonventionelle Beobachtung der Natursind seit der Gründung des Hauses Perrier-Jouët's Teil seinerIdentität. Diese tiefe Verbundenheit mit der Natur kommt heute imRahmen von Art of the Wild zum Ausdruck: Die Welt - gemäßPerrier-Jouët - im Lichte lebendiger, unbändiger Natur, die denAlltag immer wieder neu verzaubert.Unter den Gästen befanden sich anlässlich der Eröffnung vonHyperNature von Perrier-Jouët auch zahlreiche Artisans of the Wild(eine internationale Gemeinschaft aus Botschaftern, Vertreternzahlreicher Schaffensbereiche - von Kunst und Design bis hin zu Modeund Ernährung - die alle die Werte des Hauses verkörpern). GesternAbend brachten die Mitglieder von Artisans of the Wild, u. a. dasModel Winnie Harlow, der Designer aus Großbritannien Bethan LauraWood, der mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch Akrame Benallalund der französische Kunstgaleriebesitzer Emmanuel Perrotin denungezähmten Geist des Hauses Perrier-Jouët's auf besondere Weise zumAusdruck. Untermalt wurde der Abend durch bezaubernde Folk-Musik desfranzösischen Indie-Duos Brigitte.Der an sich schon einzigartige Ort - Le Dernier Etage - in Paris,wurde mit extravaganten Art of the Wild Installationen des HausesMaison Perrier-Jouët gefüllt. Für kommende Woche wurde der Ort völligverwandelt. Unglaubliche Naturkreationen erstaunen die Gäste an jederEcke und ein umwerfendes Panorama unterstreicht das Ambiente amAbend.Im Rahmen der Eröffnung HyperNature von Perrier-Jouët bietet dasHaus die ganze Woche über ein abwechslungsreiches Programm, dasWorkshops, Installationen, Live Musik und Feierlichkeiten, die Kunst,Natur, Gastronomie und Champagner mit einander in Verbindung bringen,umfasst. Unter anderem bietet der Kellermeister des HausesPerrier-Jouët, Hervé Deschamps, exklusive Verkostungen, um den Gästenden floralen, äußerst raffinierten Stil, der das Haus Perrier-Jouëtseit seiner Gründung im Jahre 1811 so einzigartig macht, inErinnerung zu rufen. "HyperNature Table von Akrame", eine harmonischeMischung aus der Gastronomie von Akrame Benallal und Perrier-JouëtCuvées steht für besondere Gaumenfreuden die ganze Woche sowohl zuMittag als auch am Abend auf dem Menü. Die schillernde, interaktiveund lebensgroße Baumskulptur von Bethan Laura Wood sorgt für einneues Ritual für die Verkostung von Champagner, während die Aromender Blancs de Blancs Cuvée von Perrier-Jouët die Gäste auf eineinnovative, aromatische Duft- und Geschmacksreise begleiten.HyperNature von Perrier-Jouët ist ein einzigartiges, alle Sinneansprechendes Event, das die Gäste einlädt, das 200 Jahre alteKulturerbe des Hauses zu entdecken und in die Welt von Art of theWild einzutauchen.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/924524/HyperNature_tree_from_Bethan_Laura_Wood_by_Perrier_Jouet.jpgPressekontakt:+33 1 53 23 89 65Original-Content von: Maison Perrier Jouët, übermittelt durch news aktuell