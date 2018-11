"Art Olympia 2019", dritter Internationaler offener Kunstwettbewerb, findet 2019 in Japan statt

Saitama, Japan (ots/PRNewswire) - Der dritte Internationale offeneKunstwettbewerb, "Art Olympia 2019", wird nächstes Jahr in Japanabgehalten werden, die Bekanntgabe der Gewinner und ihre Ausstellungist für Juni geplant. Die Art Olympia, die alle zwei Jahre abgehaltenwird, hat zum Ziel, talentierte Künstler zu entdecken und sie zuunterstützen. Ungefähr 160 Kunstwerke werden von einer aus der ganzenWelt eingeladenen Jury für eine abschließende Begutachtung in Tokioausgewählt werden. Der Gewinner des 1. Platzes wird 120.000 USDerhalten. Außerdem werden 160 Künstler ein Preisgeld erhalten und1.000 Künstler werden geehrt und vorgestellt werden. Der Wettbewerbwird insgesamt ungefähr 500.000 USD an Geldpreisen und Preisevergeben, um künstlerische Aktivitäten zu unterstützen.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102884/201811019871/_prw_PI1lg_B1DIAdpm.JPG)Diese dritte Art Olympia wird zweidimensionale Kunstwerkeannehmen. Acryl, Aquarell, Pastell, Mineralpigmente, Druck, Kohle,digitale/ Multimedia-Kunst, Mixed Media, Fotografie usw. werdenebenfalls angenommen werden. Die maximale Größe ist 117 cm x 117 cm(46 x 46 Zoll).Eine erste Begutachtung wird mit Bildern der Kunstwerke gemachtwerden und die abschließende Begutachtung wird dieOriginal-Kunstwerke verwenden. Darüber hinaus wird bei derabschließenden Begutachtung ein Punktebewertungssystem verwendetwerden, was der Öffentlichkeit die Überprüfung desBegutachtungsverfahrens ermöglicht. Mit einem Auge auf derUnterstützung junger Künstler hat die Art Olympia eineStudentenkategorie geschaffen und ermöglicht es Studenten, sichsowohl für die offene Kategorie als auch für die Studentenkategoriezu bewerben.Internationale Jurymitglieder:Brett Littman: Direktor, Noguchi Museum/New YorkChu Teh-I: Künstler, Gründer des Kuandu Museum of Fine Arts/TaipehFlorence Derieux: Ausstellungsdirektorin bei Hauser & Wirth/New YorkEmmanuelle Lequeux: Journalistin für Le Monde/ParisZheng Lin: Gründer und Direktor von Tang Contemporary Art/PekingJurymitglieder aus Tokio:Hiroshi Senju: KünstlerToyomi Hoshina: Vizepräsident, Tokyo University of the ArtsAkiya Takahashi: Direktor, Mitsubishi Ichigokan MuseumYuko Hasegawa: Kuratorin im Museum für zeitgenössische Kunst TokioAkiko Endo: KünstlerinAuszeichnungen:Offene Kategorie: 1. Preis 120.000 USD (ein Gewinner)Studentenkategorie: 1. Preis 20.000 USD (ein Gewinner)1.000 Künstler werden geehrt und vorgestellt.Zeitplan:1. Einreichungszeitraum: 1. Oktober 2018 bis 15. März 20192. Bekanntgabe der Gewinner: 6. Juni 20193. Ausstellung: Toshima Ward Office Building, 8. - 16. Juni 2019Tokyo Metropolitan Art Museum, 23. - 29. Juni 2019Der Internationale offene Kunstwettbewerb, "Art Olympia 2019"Versionen auf Englisch, Chinesisch, Taiwanesisch, Japanisch:http://artolympia.info/Website für Einreichungen: http://www.juriedartservices.com/index.php?content=event_info&event_id=1452Pressekontakt:Kunimasa MitoArt Olympia Executive Committee OfficeArt OlympiaTel.: +81-48-650-5544E-Mail: info@artolympia.jpOriginal-Content von: Art Olympia Executive Committee Office, übermittelt durch news aktuell