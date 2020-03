Art Düsseldorf erwägt Verschiebung ins Jahr 2021

Köln (ots) - Die für November 2020 geplante Kunstmesse Art Düsseldorf erwägt wegen der Corona-Pandemie, ihren Termin zu verschieben, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" in seiner Samstagausgabe berichtet. Walter Gehlen, Direktor der Art Düsseldorf, beobachtet die Entwicklung laut eigener Auskunft bereits seit Januar mit Sorge: "Im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld", so Gehlen, "ziehen wir ernsthaft in Erwägung, mit der Art Düsseldorf ins nächste Jahr zu ziehen." Was dies genau bedeutet und welche Termine im Jahr 2021 infrage kommen, müsse, so Gehlen, noch mit den Partnern geklärt werden. Eigentlich sollte die Art Düsseldorf vom 13. bis 15. November im Areal Böhler in Düsseldorf stattfinden. Die Art Düsseldorf wurde 2017 als Messe für zeitgenössische Kunst gegründet, zuletzt nahmen rund 100 Galerien teil, etwa 40 000 Besucher wurden gezählt. Sie ging aus der Kölner Messe Art Fair hervor, zwischenzeitlich hielt die Basler Messegesellschaft MCH, Ausrichter der Art Basel, einen Minderheitsanteil an der Art Düsseldorf, verkaufte diesen aber 2019 an die Londoner Messeveranstalter Sandy Angus und Tim Etchell.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4546883OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell