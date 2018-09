Ars legendi-Preis 2018: Auszeichnung für Professorin Evelyn Korn von der Universität Marburg

Berlin (ots) - Der Stifterverband und dieHochschulrektorenkonferenz (HRK) vergeben den Ars legendi-Preis 2018für exzellente Hochschullehre zum Thema "Innovatives Prüfen" an eineherausragende Wissenschaftlerin in Marburg. Der Preis ist mitinsgesamt 50.000 Euro dotiert.Der Ars legendi-Preis 2018 geht an Evelyn Korn von derPhilipps-Universität Marburg. Die Jury würdigt die Verdienste derPreisträgerin, die sich in vielfältiger Weise um die Einführunginnovativer, kompetenzorientierter Lehr- und Prüfungsformate in denWirtschaftswissenschaften verdient gemacht hat.Evelyn Korn führte in ihre Veranstaltungen das Konzept desPeer-Review-Verfahrens ein: Studierende setzen sich in Gruppen mit jeeinem Forschungsgegenstand auseinander und verfassen hierzu Essays.In einem zweiten Schritt werden die Essays von ihnen gegenseitigbegutachtet und überarbeitet. Mit diesem Verfahren erwerben dieStudierenden die Fähigkeit, wissenschaftlich überzeugend zuargumentieren und durch eine strukturierte Herangehensweise dieLeistungen anderer zu beurteilen. Die Note für die gesamte Prüfungsetzt sich aus den Bewertungen aller Arbeitsschritte zusammen. DieJury würdigte besonders, dass Evelyn Korn mehrere Lehr- undPrüfformate sorgfältig aufeinander abstimmt ("ConstructiveAlignment"), und dies gerade in einem Fach mit besonders großenStudierendenzahlen.Der Ars legendi-Preis des Stifterverbandes und der HRK wirdfachübergreifend für eine bestimmte Lehr- und Lernsituationverliehen. In diesem Jahr stand das innovative Prüfen im Mittelpunkt.Der Jury gehörten Studierende sowie Experten aus verschiedenenFachgebieten und aus der Hochschuldidaktik an. Sie kürten dieSiegerin aus 28 Vorschlägen. www.ars-legendi-preis.deDie feierliche Verleihung des Ars legendi-Preises 2018 findet am10. Dezember 2018 im Rahmen einer nexus-Tagung zum Thema"Constructive Alignment" an der HAW Hamburg statt.Mit dem Ars legendi-Preis wird die besondere Bedeutung derHochschullehre für die Förderung des akademischen Nachwuchsesgewürdigt. Er soll einen Beitrag dazu leisten, dass Leistungen in derLehre verstärkt anerkannt werden. Stifterverband und HRK sindüberzeugt, dass sich nicht nur Leistungen in der Forschung, sondernauch Verdienste um eine gute Lehre positiv auf die wissenschaftlicheKarriere auswirken. Die Qualität der Lehre soll sich als einzentrales Gütekriterium und als strategisches Ziel der Hochschulenverstärkt etablieren.Pressekontakte:Peggy Groß, StifterverbandT 030 322982-530presse@stifterverband.deSusanne Schilden, HochschulrektorenkonferenzT 0228 887-152presse@hrk.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell