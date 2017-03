Ars legendi-Fakultätenpreis Sportwissenschaft 2017 geht an Nils Neuber von der Universität Münster

Essen (ots) - Der Ars legendi-Fakultätenpreis Sportwissenschaftwurde in diesem Jahr erstmals vergeben und geht an Nils Neuber vomInstitut für Sportwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-UniversitätMünster. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.Der Ars legendi-Fakultätenpreis Sportwissenschaft wird anWissenschaftler vergeben, die sich durch herausragende, innovativeund beispielgebende Leistungen in Lehre, Beratung und Betreuungauszeichnen. Der Preis wird vom Stifterverband, vom FakultätentagSportwissenschaft zusammen mit der Deutschen Vereinigung fürSportwissenschaft ausgelobt.Die 9-köpfige Jury aus Fachvertretern, Vertretern derHochschuldidaktik sowie Studierenden hat aus 16 Bewerbern Nils Neubervon der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ausgewählt. "DieVielfalt und Qualität der Bewerbungen war beeindruckend und machtedie Entscheidungsfindung nicht einfach", sagt Detlef Kuhlmann,Vorsitzender des Fakultätentages Sportwissenschaft und Vorsitzenderder Jury. Nach eingehender Diskussion fiel die Wahl auf einenhervorragenden Kandidaten, der in eindrucksvoller Weise das Idealeines ausgewiesenen Wissenschaftlers mit besonderem Interesse undEngagement für die Lehre verkörpert.Professor Nils Neuber hat die Jury durch seine vielfältigenProjekte beeindruckt. So war er maßgeblich an der Entwicklung,Implementierung und Weiterentwicklung neuer Curricula, sowie demEinsatz von neuen Lehr- und Prüfungsformaten beteiligt. Darüberhinaus hat er sich große Verdienste bei der Umsetzung einesKompetenzmodells für die (Sport-) Lehrerbildung erworben.Der Ars legendi-Fakultätenpreis Sportwissenschaft 2017 wird imRahmen einer feierlichen Verleihung an Nils Neuber übergeben, die am16. Juni 2017 ab 19 Uhr im Neuen Rathaus in Hannover stattfindet.Interessierte sind herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich bis zum14. Juni 2017 unter detlef.kuhlmann@sportwiss.uni-hannover.de an.Weitere Informationen zum Preisträger und zum Arslegendi-Fakultätenpreis Sportwissenschaft finden Sie unterhttps://www.stifterverband.org/ars-legendi-sportPressekontakt:Peggy GroßStifterverbandT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deDetlef KuhlmannVorsitzender des Falkultätentages SportwissenschaftT 0511 762-19442detlef.kuhlmann@sportwiss.uni-hannover.deOriginal-Content von: Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell