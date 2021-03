Arrowhead: Tut sich da was?

Weitere Suchergebnisse zu "Arrowhead Pharmaceuticals":

Am 17.03.2021, 02:11 Uhr notiert die Aktie Arrowhead an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 71.85 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Arrowhead. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Arrowhead daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Arrowhead von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Arrowhead beträgt das aktuelle KGV 466,83. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" haben im Durchschnitt ein KGV von 69,04. Arrowhead ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 132,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Arrowhead damit 115,29 Prozent über dem Durchschnitt (17,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 18,27 Prozent. Arrowhead liegt aktuell 114,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

