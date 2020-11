Arrowhead: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Kurs der Aktie Arrowhead steht am 08.11.2020, 11:02 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 66.45 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Arrowhead einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Arrowhead jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Arrowhead als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 54,86 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -17,45 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 66,45 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Arrowhead liegt mit einem Wert von 466,83 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 577 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotechnologie" von 68,92. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Arrowhead anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 18,81 Punkten, was bedeutet, dass die Arrowhead-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Arrowhead ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 22,42). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Damit erhält Arrowhead eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

