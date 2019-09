Arrowhead: Das Ende oder geht es weiter?

Arrowhead, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 13:39 Uhr) mit 29.05 USD mehr oder weniger gleich (-0.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Arrowhead-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (36,13 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 29,09 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Arrowhead eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arrowhead liegt bei einem Wert von 184,88. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 52,62) über dem Durschschnitt (ca. 251 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Arrowhead damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Arrowhead. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.