Arrow Global: Ein unsicheres Investment?

Für die Aktie Arrow Global aus dem Segment "Verbraucherfinanzierung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 28.12.2018 ein Kurs von 174,2 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Arrow Global auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Arrow Global-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arrow Global vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 335 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (174,2 GBP) ausgehend um 92,31 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Arrow Global von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 6,95 Prozent liegt Arrow Global 1,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Specialty Finance" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,04. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Arrow Global wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Arrow Global auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.