Arrow Global: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Der Kurs der Aktie Arrow Global stand am 06.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 260,5 GBP. Der Titel wird der Branche "Verbraucherfinanzierung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Arrow Global auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Arrow Global bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Arrow Global beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,67 Prozent und liegt mit 1,47 Prozent über dem Mittelwert (3,2) für diese Aktie. Arrow Global bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Arrow Global-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arrow Global vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 422,5 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 62,19 Prozent erzielen, da sie derzeit 260,5 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".