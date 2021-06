Arrival-Aktie: Neues Short Squeeze Ziel?

Aktien von Arrival SA (NASDAQ:ARVL) sind bis über 11% in Mittwochs vorbörslichen regulären Sitzung gestiegen, und lagen nach Börsenschluss fast 6% höher in der regulären Sitzung einen Tag zuvor. Der Anstieg kommt in der Folge eines Beitrags auf Reddit Investor Forum r/WallStreetBets, bei dem Short-Positionen in der Elektrofahrzeug-Industrie diskutiert wurden.

Was geschah

Der Beitrag von Benutzer Trancify wies darauf hin, dass es 9,62 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung