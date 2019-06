Arria ist erste NLG-Plattform, die echte Datenkompetenz für Business Intelligence (BI) Dashboards ermöglicht

Kunden bestätigen dramatische Verbesserungen bei Geschwindigkeitund Effizienz des Natural Language Generation ReportingMorristown, New Jersey (ots/PRNewswire) - Arria NLG gibt seineneuesten Integrationen für Business Intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2492154-1&h=2891343938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492154-1%26h%3D1842152831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arria.com%252Fstudio-for-bi%252F%26a%3Dlatest%2Bintegrations%2Bfor%2BBusiness%2BIntelligence&a=neuesten+Integrationen+f%C3%BCr+Business+Intelligence) (BI) bekannt. Damit stehenanspruchsvolle Analytik und Linguistik direkt in BI-Tools zurVerfügung. Diese Kombination bietet ein neues Maß an narrativemErkenntnisgewinn, Anwenderfreundlichkeit und Datensicherheit. Zumersten Mal werden BI-Tools wie Microsoft Power BI, Tableau,MicroStrategy und Qlik mit echter Datenkompetenz ausgestattet.Brian O'Connor, Lead Director, Advanced Analytics GlobalBusiness Services bei AstraZeneca, kommentierte: "Die analytischenund linguistischen Funktionen von Arria NLG Studio für BI machenunser Reporting messbar schneller und effizienter. Ein wichtigesKriterium für uns ist, dass wir mit dieser funktionsreichen Plattformabteilungsspezifische NLG-Anwendungen erstellen können."Adam Heitzman, Managing Partner bei HigherVisibility (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2492154-1&h=1167682967&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492154-1%26h%3D2504500158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.highervisibility.com%252F%26a%3DHigherVisibility&a=HigherVisibility), erklärte: "Wir haben mit Arrias NLGStudio Narrative aus enormen Datenmengen entwickelt. So können wirschnell und klar den Marketingvorteil artikulieren, den wir unserenKunden verschaffen. Mit der Plattform lassen sich viel schneller undeinfacher Erkenntnisse gewinnen, und wir können uns auf dieWertschöpfung für unsere Kunden konzentrieren."Arrias neueste BI-Integrationen ermöglichen die Aggregierung undNarration der gesamten zugrundeliegenden Daten, die innerhalb vonDashboards lagern, und durchbrechen die Grenzen von zweidimensionalenPerspektiven. Durch die Narration der zugrundeliegenden Datenentstehen unbegrenzte Drilldown-Möglichkeiten mit unbegrenztenDimensionen aus unzähligen externen Datenquellen. Zum ersten Malkönnen Dashboards einen vollständig kontextualisierten Report innatürlicher Sprache erzählen und weit über reine Visualisierungenhinausgehen. So ist sichergestellt, dass kritische Fakten undErkenntnisse angezeigt werden, die ansonsten untergegangen wären. DerNutzer kann auf einfache Weise abrufbare, konsistente, datengestützteReports für bessere Datenkompetenz erstellen, um quer durch dieOrganisation besser informierte Entscheidungen zu ermöglichen.Arria bietet drei verschiedene NLG-Integrationsoptionen: Cloud,dedizierte Cloud oder bauseitig. Dadurch bleiben Daten an Ort undStelle, wobei Benutzerberechtigungen berücksichtigt und Anforderungenan die Datensicherheit adressiert werden.BI-Nutzer, die NLG intern verwenden möchten, können ab soforteigene Narrative erstellen. Arria ist so vorkonfiguriert, dass Nutzersofort Erkenntnisse nutzen und im Handumdrehen auf ihre eigenenBedürfnisse anpassen können. Darüber hinaus gibt Arria NLG Studio demNutzer die vollständige Kontrolle über die Erstellung eigenererkenntnisreicher Narrative, die direkt im gewünschten BI-Toolangezeigt werden. Auf Entwicklungsarbeit oder einen Fachdienstleisterkann dabei verzichtet werden. Eine flexible Preisgestaltung inAnlehnung an BI-Tools bedeutet, dass Nutzer sofort ausNLG-Integrationen Kapital schlagen können.Dank dieser bahnbrechenden Innovationen sind Unternehmen auf derganzen Welt in der Lage, NLG einzuführen und kostengünstig in ihreBI-Tools zu integrieren.Informationen zu Arria NLG:Arria NLG ist das international führende Unternehmen im BereichNatural Language Generation (NLG), einer Form der künstlichenIntelligenz, die darauf spezialisiert ist, Erkenntnisse aus komplexenDatenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicherSprache zu kommunizieren (d. h., als ob sie von einem Menschengeschrieben oder gesprochen werden). Das Unternehmen entwickelt undlizenziert seine Technologie über seine Arria NLG Studio Platform.Arria NLG Studio ist eine Lösung, mit der Autoren und Fachexpertenkomplexe Narrative auf Basis strukturierter Datensätze in praktischerunbegrenzter Zahl produzieren können. Arrias unkomplizierte,
webbasierte Oberfläche bietet leicht verständliche Funktionen, die
die analytischen, linguistischen und stilistischen Entscheidungen
abbilden, die ein menschlicher Autor bei der gedankenvollen Narration
trifft.