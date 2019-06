Arria NLG und UiPath gehen neue strategische Partnerschaft ein, treiben Digitalisierung und Automatisierung voran

Weltpremiere der Branche: Natural Language Generation (NLG) undRobotic Process Automation (RPA) zum ersten Mal in eine einzigePlattform zusammengeführtMorristown, New Jersey (ots/PRNewswire) - Arria NLG, der weltweitführende Anbieter von NLG-Lösungen, und UiPath, das führendeSoftwareunternehmen für Enterprise-RPA, haben heute einePartnerschaft verkündet, um durch Integration von NLG und RPA einneues Maß an Integration zu erzielen.Der digitale Automatisierungstrend in der Wirtschaft setzt sichunvermindert fort. Durch diese Partnerschaft erhalten UiPath-KundenZugang zu zwei erstklassigen Technologien in einer einzigenPlattform. Der gemeinsame Kundenkreis kann so einfacher den vollenNutzen aus beiden Automatisierungslösungen schöpfen.Dhruv Asher, SVP, Head of Business Development and Tech Alliancesbei UiPath, kommentierte die Partnerschaft: "Wir freuen uns darüber,mit einem innovativen Natural Language Generation-(NLG-)Anbieter zukollaborieren und diese Technologie unseren Kunden bereitzustellen.Die Kombination aus UiPaths Automatisierungsplattform und Arria NLGsPlattform schließt die Kommunikationslücke zwischen Roboter undMensch. Die Technologieintegration liefert eine Plattform, mit dersich die Automatisierung von Wissensprozessen effizienter gestaltenlässt. Durch die Kombination aus NLG und UiPath Studio können Kundenauf einfache Weise Reports automatisieren, die bislang von Menschenverfasst wurden."Sharon Daniels, CEO von Arria, ergänzte: "Durch diesePartnerschaft entstehen tiefgreifende Synergien zwischen zweiUnternehmen, die die gleiche Klientel aus Großunternehmen betreuenund vergleichbare Anwendungsfälle zugrunde legen, beispielsweiseAutomatisierung der Finanzberichterstattung, Betrugs-, Kredit- undRisikoanwendungen, um nur einige zu nennen. Dies ist der natürlicheFortsatz der Automatisierung von Workflow und sprachbasierterAnalytik."Durch die Partnerschaft mit Arria wird UiPath zum erstenRPA-Anbieter, der NLG in seine Plattform integriert. Am Ende einesstrengen Auswahlverfahrens hat sich UiPath für Arrias NLG-Technologieentschieden, die sich durch großen analytischen und linguistischenFunktionsumfang und Anwenderfreundlichkeit auszeichnet. Arria wirdnun Bestandteil der UiPath-Plattform und im UiPath Go-Ökosystemgeführt, wo die weltgrößte RPA-Community einfach herunterladbare undsichere Automatisierungslösungen findet.Unternehmenskunden sind mit dem Technologie-Duo in der Lage, ihreoperativen Geschäftsmodelle dramatisch umzubauen und sich einenWettbewerbsvorteil am Markt verschaffen, indem sie ihreAutomatisierung deutlich beschleunigen. Was RPA betrifft, so liegendie Vorteile in höherer Präzision, verbesserter Compliance, raschenKosteneinsparungen, ultrahoher Skalierbarkeit sowie höhererGeschwindigkeit und Produktivität. Die Stärken von NLG sind in ersterLinie eine dramatisch verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz beiAnalytik und Reporting.Natural Language Generation (NLG) automatisiert die Wissensarbeit.Das fortschrittliche KI-System kann wie eine Person denken undschreiben. Es basiert auf ausgeklügelten rechnergestütztenlinguistischen Modellen und Algorithmen und analysiert große Mengeneingespeister Daten, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Darausentstehen praktisch in Echtzeit geschriebene oder gesprochene Wörter,die von einem menschlichen Fachexperten stammen könnten. Dieerzeugten schriftlichen Reports, Erläuterungen und Zusammenfassungensind maßgeschneidert für die spezielle Leserschaft.Robotic Process Automation (RPA, robotergestützteProzessautomatisierung) automatisiert menschliche Tätigkeiten. Damitkann jeder eine Computersoftware (oder einen "Roboter") sokonfigurieren, dass die Tätigkeiten eines Menschen, der mit digitalenSystemen interagiert, emuliert und integriert werden, um einenGeschäftsprozess auszuführen. Mit der KI-gestützten RPA-Plattform vonUiPath können Unternehmen monotone Tätigkeiten und regelbasierteGeschäftsprozesse automatisieren, was Abläufe effizienter macht,Kosten spart und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht.In Kombination liefern diese beiden zukunftsweisenden Technologiendirekte Profitabilität und machen Abläufe quer durch Organisationenund ganze Industrien schneller und genauer.Informationen zu UiPathUiPath ist eines der wachstumsstärksten und am höchsten bewertetenKI-Enterprise-Softwareunternehmen weltweit. Es steht im "AutomationFirst"-Zeitalter an erster Stelle und verfolgt das Prinzip: einRoboter für jeden Menschen. Neben kostenlosen und offenen Schulungs-und Kollaborationsprogrammen erweitert es das Funktionsspektrum vonRobotern durch KI und Machine Learning. Die Mission des Unternehmensist es, mehr als eine Million Menschen für das digitale Zeitalter zurüsten. Mit seiner Robotic Process Automation-(RPA-)Plattform hat esbereits Millionen monotoner, nervtötender Aufgaben für Kunden aus derWirtschaft und dem öffentlichen Sektor in aller Welt automatisiert,was die Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit und dasBenutzererlebnis verbessert hat.Informationen zu Arria NLGArria NLG ist das international führende Unternehmen im BereichNatural Language Generation (NLG), einer Form der künstlichenIntelligenz, die darauf spezialisiert ist, Erkenntnisse aus komplexenDatenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicherSprache zu kommunizieren (d. h., als ob sie von einem Menschengeschrieben oder gesprochen werden). Das Unternehmen entwickelt undlizenziert seine Technologie über seine Arria NLG Studio Platform.Arria NLG Studio ist eine Lösung, mit der Autoren und Fachexpertenkomplexe Narrative auf Basis strukturierter Datensätze in praktischerunbegrenzter Zahl produzieren können. Arrias unkomplizierte,
webbasierte Oberfläche bietet leicht verständliche Funktionen, die
die analytischen, linguistischen und stilistischen Entscheidungen
abbilden, die ein menschlicher Autor bei der gedankenvollen Narration
trifft.