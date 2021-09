Arria NLG ist Sponsor der 14. Internationalen Konferenz zur Erzeugung natürlicher Sprache (INLG 2021)

Morristown, New Jersey (ots/PRNewswire) -Die führenden Wissenschaftler des Unternehmens werden sowohl akademische als auch Branchenperspektiven zu dem jährlichen Treffen beitragenArria NLG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3285614-1&h=799689872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3285614-1%26h%3D2522445321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arria.com%252F%26a%3DArria%2BNLG&a=Arria+NLG) gab heute sein Gold-Level-Sponsoring für die diesjährige Internationalen Konferenz zur Erzeugung natürlicher Sprache (INLG) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3285614-1&h=479441708&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3285614-1%26h%3D2330243945%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finlg2021.github.io%252F%26a%3DInternational%2BConference%2Bon%2BNatural%2BLanguage%2BGeneration%2B(INLG)&a=Internationalen+Konferenz+zur+Erzeugung+nat%C3%BCrlicher+Sprache+(INLG)). Die Arria-Chefwissenschaftler Ehud Reiter und Yaji Sripada fungieren als Co-Vorsitzende des Programms. Ross Turner, Chief Product Officer (CPO) von Arria, wird ebenfalls an den Gesprächen über die Produktisierung von NLG teilnehmen.Dies ist eine herausragende Forschungsveranstaltung zur Diskussion und Verbreitung von Fortschritten auf dem Gebiet der Erzeugung natürlicher Sprache (NLG). Die Konferenz findet vom 20. bis 24. September in Aberdeen, Schottland, statt. Die Teilnehmer werden ihre Forschungsergebnisse in virtuellen Sitzungen vorstellen.Neben erstklassigen Forschungspräsentationen wird die diesjährige Konferenz auch Workshops, Tutorien, Vorträge von eingeladenen Experten und eine Diskussionsrunde umfassen: Was sich die Nutzer von einem echten NLG wünschen. Die Podiumsdiskussion wird von Akademikern geleitet, die derzeit in der Industrie an maschinellem Lernen, NLG und kognitiven KI-Assistenten arbeiten.Natürliche Spracherzeugung gibt es zwar schon seit über 30 Jahren, aber die Annahmekurve für NLG hat sich beschleunigt. Analystenfirmen wie Gartner, die NLG vor kurzem als Kernkompetenz anerkannt haben, betrachten es heute als eine grundlegende Technologie für Unternehmen.Die INLG-Konferenz, die in den späten 1980er Jahren ins Leben gerufen wurde, hat sich von einer akademischen Nischengruppe zu einer weitaus umfassenderen akademischen und kommerziellen Veranstaltung entwickelt.Sharon Daniels, CEO von Arria, sagte: "Wir bei Arria haben das Glück, dass unsere leitenden Wissenschaftler uns regelmäßig mit der globalen NLG-Gemeinschaft und ihrer Arbeit in Verbindung halten. Aber diese jährliche Konferenz gibt uns die Möglichkeit, direkt mit Akademikern in Kontakt zu treten, die an der Spitze spannender Forschung, Erkundung und Innovation stehen. Wir würden uns die Chance, an der INLG 2021 teilzunehmen, nicht entgehen lassen."Arria und seine Mitarbeiter haben sich von Anfang an gerne an der INLG beteiligt. Das Unternehmen hat die Konferenz in den letzten zehn Jahren mehrfach gesponsert, während die Gründer von Arria schon viel länger regelmäßig daran teilnehmen.Arria CPO Ross Turner sagte: "Es ist spannend, die Spitzenforschung auf einer Veranstaltung wie dieser zu sehen, und es ist eine Ehre und ein Privileg, daran teilnehmen zu können. Für ein Unternehmen, das NLG-Produkte herstellt, ist es unerlässlich, engen Kontakt mit der breiteren Forschungsgemeinschaft zu halten. Diese Zusammenkünfte bieten einen enormen Erkenntnisgewinn. Für uns als Unternehmen ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben und auf dem Laufenden zu bleiben, woran alle arbeiten, um den Bereich der natürlichen Spracherzeugung voranzubringen."Im Rahmen des "Generation Challenges" -Teils der Konferenz, bei dem die Teilnehmer Forschungsarbeiten durchführen, um vorgegebene Fragen zur Bewertung von NLG-Systemen zu beantworten, wird Professor Reiter ein Papier mit dem Titel "Generation Challenges: Results of the Accuracy Evaluation of Shared Tasks" vorstellen, das er zusammen mit Craig Thomson verfasst hat. Reiter und Thomson werden die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit, die zwischen April und Juli stattfand, bekannt geben.Auf der Konferenzwebsite können Sie sich für die Konferenz anmelden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3285614-1&h=1183109931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3285614-1%26h%3D3436249301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finlg2021.github.io%252Fpages%252Fregistration.html%26a%3Dregister%2Bfor%2Bthe%2Bconference&a=f%C3%BCr+die+Konferenz+anmelden).Informationen zu Arria NLGArria bringt Sprache in die Datenanalyse und hilft dabei, das Verständnis zu verbessern und die Fähigkeit zu beschleunigen, wichtige Datenerkenntnisse in Echtzeit und in großem Umfang umzusetzen - und so die Art und Weise, wie wir mit Daten interagieren, zu vermenschlichen.Die Arria NLG-Plattform bietet die Möglichkeit, die Vorteile einer Reihe von Produkten der natürlichen Sprachtechnologie zu nutzen. Die Plattform umfasst no-code NLG Apps, NLG Studio für die Erstellung und Veröffentlichung von benutzerdefinierten NLG-Projekten, Out-of-the-Box-Integrationen für die fünf wichtigsten Business Intelligence-Plattformen sowie Abfragefunktionen für natürliche Sprache und ein SDK für Entwickler.Arria wurde sowohl in Gartners 2021 Hype Cycle for Analytics & BI als auch im 2021 Hype Cycle for Natural Language Technologies als Beispielanbieter genannt. Da die Marktakzeptanz von NLG zu einer kritischen Fähigkeit im Bereich Business Intelligence geworden ist, wenden sich Kunden aus Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Pharmazeutik, Konsumgüter, Nachrichten und Medien an Arria, um Lösungen zu erhalten.