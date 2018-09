Array übernimmt Willson & Brown, einen europäischen Hersteller im Bereich Point-of-Sale-Merchandising, Einzelhandelsdisplays und -installationen mit Sitz in Warschau, Polen

Toronto, Kanada und In Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Übernahme bietet Zugang zu einer kostengünstigen, skalierbarenweltweit vertretenen Fertigungsplattform und Array kann auf demeuropäischen Prestige- und Luxuskosmetikmarkt Fuß fassen.Array Canada Inc. gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung überden Erwerb von Willson & Braun erzielt wurde. Nach Abschluss derTransaktion wird die Firma Willson & Brown ihre Position alsqualitativ hochwertiger, agiler und kosteneffizienter Partnerführender Marken und Einzelhändler in Europa, Großbritannien und demNahen Osten weiter ausbauen.Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehaltmarktüblicher Bedingungen und regulatorischer Genehmigungen unddürfte im vierten Quartal 2018 erfolgen. Einzelheiten wurden nichtbekannt gegeben.Array bietet Merchandising-Lösungen für Einzelhändler undMarkenhersteller auf der ganzen Welt an. Willson & Brown ist eineuropaweit vertretendes Point-of-Sale-Unternehmen, dasPoint-of-Sale-Systeme in den Bereichen Kosmetik, Getränke, Waren destäglichen Bedarfs und Unterhaltungselektronik entwirft, kreiert,installiert und wartet."Der Zusammenschluss dieser zwei erfolgreichen Geschäfte erweitertdas talentierte und erfahrene Team um über800 Leute, viele neue Kunden und zusätzliche Ressourcen, die dabeihelfen können, den Service für unsere in Europa ansässigen Kunden zuoptimieren. Dadurch wird auch die Kapazität in Europa und im NahenOsten erheblich erweitert und Array bekommt Zugang zu einerkostengünstigen, skalierbaren Fertigungsplattform mit vertikalerIntegration in den Bereichen Metallbearbeitung, Holzbearbeitung,Spritzguss und Multi-Material-Montage und zu einigenzukunftsweisenden Innovationen der Firma Willson & Brown. Wir freuenuns sehr, dass Wojtek Gackowski und Dariusz Rutczynski, die Inhabervon Willson & Brown, sich bereit erklärt haben,wichtige Aktionäre in Array zu werden und mit uns zum Nutzenunserer Brand- und Einzelhandelspartner weltweit zusammen zuarbeiten," äußerte sich dazu Jeffrey K. Casselman, Präsident und CEOvon Array.Im Dezember 2015 erwarb Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II,ein U.S.-amerikanischer Mid-Market Buyout Fonds, der von derCarlyle Gruppe verwaltet wird, Array Canada Inc.Array und Carlyle wurden bei der Transaktion von Goodwin Procterund EY beraten.ÜBER WILLSON & BROWNWillson & Brown ist ein führendes, europaweit vertretenes,Point-of-Sale-Unternehmen mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz,welches Point-of-Sale-Systeme für in den Bereichen Kosmetik,Getränke, Waren des täglichen Bedarfs und Unterhaltungselektroniktätige Firmen entwirft, kreiert, installiert und wartet. Die Firmabietet ihren Kunden ein breites Spektrums von maßgeschneidertenShop-in-Shop-Einrichtungen, permanenten Bodenständern,Ladenthekenaufstellern und Werbematerialien. Im Jahr 1995 gegründet,ist sie heute in mehr als 65 Ländern weltweit tätig und beschäftigtüber 800 Mitarbeiter. Die Firma Willson & Brown hat ihren Hauptsitzin Warschau, Polen, und Niederlassungen in Leicester, Großbritannienund in Hamburg.Web: http://www.willson-brown.comÜBER ARRAYArray ist der führende Anbieter vonIn-Store-Merchandising-Lösungen für weltweit führende Einzelhändlerund Markenhersteller in der Beauty-Branche. Seit über 35 Jahrenprofitieren Array-Kunden von einer beispiellosen Palette vonIn-House-Dienstleistungen, herausragenden kreativen Neuerungen,globalen Produktionskapazitäten, umfassender Logistik und einemallumfassenden Installations- und Wartungsservice. Das Resultat sindDisplays und Einrichtungen, die von Brand-Marketingspezialisten undHändlern weltweit geschätzt werden. Array hat seinen Hauptsitz inToronto, Kanada und beschäftigt über 1400 Mitarbeiter in Betrieben inToronto und Bradford, Kanada; New York City und Long Island, USA;Mexiko-Stadt, Mexiko und Shenzhen, China.Creating great experiences!Web: http://www.arraymarketing.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/Pressekontakt:Willson & BrownWojtek Gackowski, CEO+48-501-444-300E-Mail: info@willson-brown.comArrayJeffrey K. Casselman, Präsident und CEO+1-416-299-4865E-Mail: inquiry@arraymarketing.comOriginal-Content von: Array Canada Inc., übermittelt durch news aktuell