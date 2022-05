Array ernennt Alex Bertoldo zum Chief Operating Officer

Toronto (ots/PRNewswire) -Herr Bertoldo bringt erstklassige Erfahrungen in den Bereichen Betrieb und Integration zu Array.Array Marketing („Array"), der Marktführer bei End-to-End-Lösungen für das In-Store-Merchandising, gab heute die Ernennung von Alex Bertoldo zum Chief Operating Officer mit Wirkung vom 9. Mai 2022 bekannt.Alex war zuletzt Vizepräsident für Operations bei der SPX Corporation, einem globalen Anbieter von hochtechnischen Produkten und Technologien im Wert von über 1 Milliarde Dollar. In dieser globalen Funktion hatte Alex die Aufsicht über 10 Produktionsstätten und arbeitete teamübergreifend an der Steigerung der betrieblichen Effizienz, während er gleichzeitig mit den Kundenteams zusammenarbeitete, um Kundenzufriedenheit und Wachstum zu ermöglichen.Davor war Alex bei der IDEX Corporation, einem Hersteller von Fluidiksystemen und technischen Spezialprodukten, tätig, wo er mehrere globale Positionen innehatte und maßgeblich an Transformationen, Integrationen und der Neupositionierung der Markteinführungsstrategie einer Geschäftseinheit beteiligt war.Bei der Danaher Corporation hatte Alex während seiner 11-jährigen Karriere eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Betrieb und Produktinnovation inne.„Ich freue mich sehr, dem Team von Array beizutreten, da wir unsere innovativen Produktlösungen und Dienstleistungen für unsere Kunden weiter ausbauen werden", so Alex. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams bei der Verwirklichung unserer Vision, den Wert für unsere Kunden zu steigern, während wir unsere aufregende Wachstumsstrategie umsetzen."„Ich freue mich sehr, Alex bei Array begrüßen zu dürfen", sagte Steve Kremser, CEO von Array. „Alex bringt eine Fülle an globaler Führungserfahrung in allen Bereichen des operativen Geschäfts und der Lieferkette mit zu Array und verfügt gleichzeitig über eine ausgeprägte Kunden- und Geschäftsmentalität. Alex verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Anlagen mit mehreren Standorten, in denen er für betriebliche Effizienz und höhere Kundenzufriedenheit sorgt. Die Erfolgsgeschichte von Alex in den Bereichen Transformation, Integration und hervorragende Ausführung wird Array und unseren Kunden sehr zugute kommen. Ich freue mich auf seine Partnerschaft in seinem globalen Mandat."Informationen zu ArrayArray ist der weltweit führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Dienstleistungen, -Lösungen und -Erlebnissen für viele der bekanntesten Einzelhändler und Marken der Welt. Seit über 40 Jahren profitieren die Kunden von Array von den kreativen Lösungen, der globalen Reichweite, der führenden Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit und dem außergewöhnlichen Kundenservice von Array. Kurz gesagt, Array schafft erstaunliche Einzelhandelserlebnisse. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, China, Singapur, Polen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812059/Array_Marketing_Array_Appoints_Alex_Bertoldo_as_Chief_Operating.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3526904-1&h=2934702959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3526904-1%26h%3D2497651383%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1812059%252FArray_Marketing_Array_Appoints_Alex_Bertoldo_as_Chief_Operating.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1812059%252FArray_Marketing_Array_Appoints_Alex_Bertoldo_as_Chief_Operating.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1812059%2FArray_Marketing_Array_Appoints_Alex_Bertoldo_as_Chief_Operating.jpg)Michael Kyritsis, (416) 892-2534, mkyritsis@arraymarketing.comOriginal-Content von: Array Marketing, übermittelt durch news aktuell