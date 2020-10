Array Aktie: Jungfernfahrt bestanden?

Array Technologies Inc – ein Hersteller von Nachführungslösungen im Bereich der Solarenergie – hat am Mittwoch 1,05 Milliarden Dollar aus seinem Börsengang aufgebracht.

Was geschah

Die Stammaktien von Array werden am Donnerstag an der Nasdaq-Börse unter dem Symbol “ARRY” zum ersten Mal gehandelt. Der Börsengang wird voraussichtlich am Montag formell abgeschlossen. Das Unternehmen wird im Rahmen des Börsengangs 47,5 Millionen Stammaktien ausgeben, darunter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



