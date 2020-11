Aroundtown will Hälfte der ursprünglich geplanten Dividende für 2019 zahlen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will seinen Aktionären doch noch eine Dividende für das Jahr 2019 zahlen.



Auf einer Hauptversammlung am 15. Dezember soll über die Zahlung von 14 Cent je Aktie abgestimmt werden, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Luxemburg mit. Das entspricht der Hälfte der ursprünglich vorgesehen Ausschüttung. Alternativ zu einer Barzahlung bietet der Konzern eine Aktiendividende an.

Im Mai hatte Aroundtown wegen der Corona-Pandemie die Zahlung einer Dividende erst einmal auf Eis gelegt. Da sich das Jahr dem Ende zuneige, könne das Unternehmen die Auswirkungen und die Geschäftsentwicklung nun besser einschätzen, hieß es. Die Aktie gab im Nachmittagshandel um rund 3,7 Prozent nach./mne/eas/jha/