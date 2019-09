Aroundtown vs. Deutsche Euroshop: Das ist die attraktivere Immobilien-Dividendenaktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown Property Holdings":

Na, mal wieder Interesse an einem weiteren, spannenden Dividendenduell? Falls nicht, frage ich mich, was du eigentlich bei diesem Artikel suchst. Denn wie der Titel bereits verrät, wird es genau darum gehen.

Heute auf dem Prüfstand befinden sich nämlich mit Aroundtown (WKN: A2DW8Z) und der Deutschen Euroshop (WKN: 748020) zwei spannende Ausschütter aus dem Reich der Immobilien-Dividendenaktien, die in einem heißen Duell gegeneinander antreten. Dabei könnten einige Funken fliegen.

Lass uns daher am besten keine weitere Zeit verlieren, sondern direkt mal schauen, welche dieser beiden spannenden Aktien die renditestärkere, zuverlässigere und wachstumsstärkere Dividendenaktie ist. Mal sehen, ob es heute einen eindeutigen Sieger geben wird.

Die aktuelle Dividendenrendite

Anfangen wollen wir auch heute mit der Dividendenrendite, die beide Ausschütter derzeit bieten. Die Deutsche Euroshop zahlte zuletzt in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro an ihre Investoren aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 25,32 Euro (20.09.2019, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das aktuell einer Dividendenrendite in Höhe von 5,92 %.

Na, ob Aroundtown hier mithalten kann? Dieses Immobilienunternehmen zahlte zuletzt jedenfalls eine Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 7,23 Euro entspricht das immerhin einer Dividendenrendite von 3,45 %.

Mit einem doch bedeutenden Vorsprung geht dieser Punkt daher eindeutig an die Deutsche Euroshop. Aber du kennst es mit Sicherheit schon, wir sind noch lange nicht am Ende unseres kleinen, aber feinen Vergleichs.

Dividendenkonstanz und Dividendenwachstum

Weiter geht es nun nämlich mit der Konstanz sowie dem Wachstum, das diese beiden Aktien bei ihren Ausschüttungen bieten können. Die Deutsche Euroshop kann hierbei zunächst ebenfalls mit beeindruckenden Aspekten auf sich aufmerksam machen. Denn immerhin hat das Immobilienunternehmen bereits seit dem Börsengang im Jahr 2002 die eigene Dividende nicht gekürzt. Definitiv ein bemerkenswerter, konstanter Lauf.

Dafür lahmte das Wachstum jedoch in den vergangenen Jahren ein wenig. Seit der ersten Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2001 in Höhe von 0,96 Euro stieg die Ausschüttungssumme je Aktie nämlich lediglich auf das aktuelle Niveau, was im Schnitt einem Wachstum in Höhe von 3 Cent pro Jahr entspricht. In den vergangenen Jahren haben sich zwar Schritte von 5 Cent gewissermaßen als Regelmäßigkeit erwiesen, rasantes Wachstum sieht dennoch anders aus.

Aroundtown hingegen besitzt aufgrund seiner kürzeren Lebensdauer noch keinerlei lange, konstante Dividendenhistorie. Nichtsdestoweniger sind auch hier die Ausschüttungen seit den Anfängen im Geschäftsjahr 2015 stets konstant geblieben. Beeindruckender ist hier allerdings das Dividendenwachstum. Alleine in den vergangenen Geschäftsjahren stieg die Ausschüttung nämlich von ursprünglich 0,05 Euro auf das aktuelle Niveau, was immerhin einer Verfünffachung entsprochen hat.

Wenn ich mich daher an dieser Stelle entscheiden müsste, würde ich den Punkt für die beeindruckendere Konstanz der Deutschen Euroshop geben und den für das rasantere Wachstum an Aroundtown. Somit hätten wir an dieser Stelle noch immer einen leichten Punktevorteil für die Deutsche Euroshop.

Die aktuelle Ausschüttungsquote

Bleibt zum Abschluss daher noch die Frage, ob Aroundtown beim derzeitigen Ausschüttungsverhältnis noch gleichziehen kann. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam das Unternehmen jedenfalls auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,39 Euro. Die aktuelle Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro entspräche daher derzeit einem Ausschüttungsverhältnis von 64 %. Durchaus aktionärsfreundlich, mit noch immer einem bisschen Luft nach oben für weitere Erhöhungen.

Die Deutsche Euroshop kam hingegen im vergangenen Geschäftsjahr auf Funds from Operations in Höhe von 2,43 Euro. Das entspricht bei der zuletzt ausgeschütteten Dividende von 1,50 Euro einer Ausschüttungsquote von 61,7 %, was im Vergleich zu Aroundtown doch etwas moderater ist. Somit geht dieser Punkt ebenfalls an die Deutsche Euroshop, womit wir einen klaren Sieger haben.

Der Sieger heißt …

… gemessen an Punkten somit Deutsche Euroshop. Die derzeitige Dividendenrendite ist hier einfach höher, die bisherige Konstanz länger und das Ausschüttungsverhältnis leicht moderater. Das lässt die ganze Geschichte formal nach einer ziemlich einseitigen Sache aussehen.

Nichtsdestoweniger beeindruckt bei Aroundtown insbesondere das starke Ausschüttungswachstum der vergangenen Jahre. Wer weiß, vielleicht sollten Investoren einen genaueren Blick riskieren, ob bei diesem spannenden Namen nicht die Immobilien-Dividendenaktie von morgen schlummern könnte.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: Drei der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Vincent besitzt Aktien der Deutschen Euroshop. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown und Deutsche Euroshop.

Motley Fool Deutschland 2019