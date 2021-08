Aroundtown verdient wegen Covid-Pandemie deutlich weniger

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr weiter die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen.



Der operative Gewinn - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1) - fiel in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 172 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Bereinigt um Kosten für Mietausfälle in Folge der Covid-Pandemie sei der operative Gewinn um acht Prozent auf gut 247 Millionen Euro gefallen. Das Unternehmen bestätigte die Ziele für das Gesamtjahr.

Im laufenden Jahr soll das operative Ergebnis (FFO 1) bereinigt um Corona-Folgen weiter zwischen 340 und 370 Millionen Euro liegen und sich damit nach dem starken Rückgang im Vorjahr stabilisieren. 2020 war der Wert um ein Fünftel auf 358 Millionen Euro gesunken./mne/mis