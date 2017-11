Aroundtown Property wächst rasant und verdient am Immobilienboom

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft Aroundtown Property hat dank steigender Mieten in deutschen Großstädten und ihres kräftig gewachsenen Portfolios in den ersten neuen Monaten deutlich mehr verdient.



Von Januar bis September stieg das operative Ergebnis, das in der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO I) gemessen wird, im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 80 Prozent auf 204 Millionen Euro. Dabei wurden die Mieteinnahmen nahezu verdoppelt, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte.

Gleichzeitig profitierte Aroundtown Porperty von Übernahmen im Zuge seiner Expansion. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von knapp 1,1 Milliarden Euro hängen - ein Anstieg von 51 Prozent im Jahresvergleich. Hierzu trug auch die Aufwertung der Immobilien bei.