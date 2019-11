Aroundtown Aktie: Termin 16. Dezember!

Vorigen Freitag teilte die Aroundtown SA (kurz „Aroundtown“) mit, dass sie am 16. Dezember sowohl die ordentliche als auch eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten möchte. Der Blick auf die Details zeigt, dass die ordentliche Hauptversammlung an dem Tag um 13:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit („CET“) beginnen soll, und zwar in Luxemburg. Nur wenig später – um 14:00 Uhr am selben Tag – soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung