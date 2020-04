Aroundtown Aktie: Stabilisierung um 4,50 Euro!

Aroundtown Aktie | ISIN:LU1673108939 | WKN:A2DW8Z

Nachdem der Aktienkurs von 8,88 Euro bis auf unter 3,00 Euro abgestürzt ist, stellt sich nun eine Konsolidierung um 4,50 Euro ein. Dem in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Anteile an Gewerbeimmobilien insbesondere in Deutschland und den Niederlanden hält, stehen keine rosigen Zeiten bevor. Denn aufgrund der Zahlungsmöglichkeiten diverser Unternehmen, wird es noch zu größeren Problemen,



