Aroundtown Aktie: Geht da noch was?

Aroundtown ist derzeit auf dem besten Wege, mit einer Fusion mit TLG einen der größten europäischen Immobilienkonzerne zu formen. Die anhaltenden Nachrichten über dieses Vorhaben verhalfen in der letzten Zeit vor allem der Aktie von TLG auf die Sprünge, während die Anteile von Aroundtown eher auf der Stelle traten. Experten sehen aber noch Einiges an Potenzial in dem Titel.

