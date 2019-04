Aroundtown & ADO Properties: 2 heiße Kandidaten für eine neue Dividendenelite

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown Property Holdings":

Viele Einkommensinvestoren neigen dazu, auf eher zuverlässige Dividendenaktien zu setzen. Sie interpretieren eine spannende und granatensichere Dividendenhistorie als Indikator für weitere Dividendenkonstanz. Durchaus ein Vorgehen, das prinzipiell plausibel erscheint.

Nichtsdestoweniger könnte es sich aus der Sicht der Gesamtrendite durchaus so manches Mal anbieten, auf junge und dynamischere Dividendenaktien zu setzen, die diesen Weg hin zu einer spannenden Dividendenhistorie noch vor sich haben.

Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf die Aktien von Aroundtown (WKN: A2DW8Z) und ADO Properties (WKN: A14U78), die prinzipiell dazugehören könnten und in einigen Jahren oder Jahrzehnten möglicherweise ebenfalls zur Dividendenelite gehören werden.

Aroundtown

Eine erste spannende und zugleich junge Dividendenaktie mit interessanten Dividendenakzenten ist definitiv Aroundtown. So hat das auf gewerbliche Immobilien spezialisierte Unternehmen erst kürzlich bekannt gegeben, dass die Ausschüttung für das vergangene Jahr um weitere fünf Cent auf 0,25 Euro je Aktie angehoben werden soll, allerdings ist das nicht die erste Erhöhung in den vergangenen Jahren.

Unterm Strich hat Aroundtown nämlich seit dem Jahre 2015 die eigene Ausschüttung von 0,05 Euro je Anteilsschein auf das derzeitige Niveau angehoben, was unterm Strich einer Verfünffachung der ursprünglichen Ausschüttungshöhe entspricht.

Zudem wird die Dividendenentwicklung des Immobilienunternehmens auch weiterhin von einer spannenden Wachstumsstory begleitet. So konnte Aroundtown im Geschäftsjahr 2018 die Umsätze um 42 % und die Funds from Operations um 38 % steigern. Unterm Strich entsprach das auf Sicht der einzelnen Aktie einer FFO-Verbesserung im Jahresvergleich von 8 %. Durchaus interessante Werte für ein wachsendes Immobilienunternehmen.

Bei einem gegenwärtigen Kursniveau von 7,35 Euro (Schlusskurs 29.03.2019, maßgeblich für alle Kurse) entspricht die derzeitige Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro je Anteilsschein übrigens einer Dividendenrendite von 3,40 %. Auch das könnte interessant sein, sofern man das starke Wachstum der vergangenen Jahre bedenkt.

ADO Properties

Eine gleichermaßen spannende Dividendenaktie, die ebenfalls noch in ihren Anfängen stehen könnte, ist ADO Properties. Denn auch dieses Immobilienunternehmen konnte in den vergangenen Jahren ein durchaus ansprechendes Dividendenwachstum vorweisen, was definitiv Lust auf mehr macht.

So stieg auch bei ADO Properties seit dem Jahre 2015 die eigene Ausschüttung konsequent Jahr für Jahr von 0,35 Euro je Anteilsschein auf zuletzt 0,75 Euro je Aktie, was immerhin etwas mehr als einer Verdopplung innerhalb eines Zeitraumes von lediglich drei Jahren entspricht.

Auch hier wird diese Dividendenentwicklung übrigens von einer spannenden Wachstumsgeschichte begleitet. So konnte ADO Properties die Erträge aus der Vermietung von 109 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2017 auf 134 Mio. Euro in 2018 steigern. Die Funds from Operations wuchsen hingegen von 54,3 Mio. Euro auf 66,7 Mio. Euro, was unterm Strich wohl sehr deutlich unterstreichen dürfte, dass auch ADO Properties nach wie vor rasant wächst.

Bei einem derzeitigen Kursniveau von 50,60 Euro – was übrigens ein wenig unter dem inneren Wert des Immobilienunternehmens von derzeit 55,05 Euro je Aktie liegt – entspricht die derzeitige Ausschüttung einer Dividendenrendite von lediglich 1,48 %. Allerdings könnte auch hier ein hypothetisches weiteres Dividendenwachstum wie in den vergangenen Jahren schnell zu attraktiveren und höheren Dividendenrenditen führen.

Wachsende Aktien, wachsenden Dividenden?

Wie wir daher unterm Strich sehen können, besitzen sowohl Aroundtown als auch ADO Properties definitiv spannende und stark wachsende, junge Dividendenhistorien, die zudem noch von einer attraktiven operativen Wachstumsstory begleitet werden. Daher könnten Aroundtown und ADO Properties prinzipiell spannende Akzente bieten, die sie in den kommenden Jahren zu einer neuen Dividendenelite werden lassen könnten.

Doch ob du ebenfalls von diesen Aussichten überzeugt bist und ob du prinzipiell überhaupt in junge und dynamischere Unternehmen investieren möchtest, bleibt letztlich natürlich deine Entscheidung. Das bloße Nachdenken darüber hat allerdings mit Sicherheit noch niemandem geschadet.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown.

Motley Fool Deutschland 2019