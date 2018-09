Aromen wichtig für Tabakstopp mit E-Zigarette

Berlin (ots) - Fast die Hälfte aller Raucher in Deutschland hatgenug. 44 Prozent wollen einer Umfrage des DeutschenApothekerverbandes[1] zufolge mit dem Rauchen aufhören. Doch bis voreinigen Jahren blieb es für viele Raucher beim Versuch. Mit demAufkommen der E-Zigarette hat sich etwas Entscheidendes geändert.Immer mehr Raucher steigen nun um und stoppen ihren Tabakkonsum. Einezentrale Bedeutung kommt hierbei den vielfältigen Aromen beiE-Zigaretten zu.Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der englischenNichtraucherschutz-Organisation "Action on Smoking and Health" (ASH)ist es 50 Prozent aller E-Zigarettennutzer in Großbritanniengelungen, mit Hilfe der E-Zigarette komplett vom Rauchen wegzukommen.Weitere 40 Prozent der Dampfer sind zuversichtlich, dieses Zielebenfalls erreichen.[2] EU-weit haben bereits über sechs MillionenRaucher den Tabakstopp mit der E-Zigarette geschafft.[3]Aromen wichtig für UmstiegFür 93 Prozent der Ex-Raucher ist ein entscheidender Anreiz zumUmstieg auf die E-Zigarette der bessere Geschmack durch dieAromenvielfalt. Noch mehr Nutzer (96,8 Prozent) gaben an, dass siegerade auch wegen des Geschmacks bei der E-Zigarette geblieben sind.Die Lieblingsaromen der im Durchschnitt rund 40-jährigenNeu-Einsteiger sind Fruchtliquids, zwei Drittel der Nutzerfavorisieren außerdem Süßaromen (Kuchen, Gebäck etc.).[4]Weitere Gründe für den Umstieg83,4 Prozent der Befragten fühlten sich nach dem Umstieggesundheitlich besser. Außerdem genannt: Weniger Gestank in Kleidung,Wohnung und anderen Räumlichkeiten (68,8 Prozent) und die Absicht,andere nicht mehr durch Passivrauch zu stören (42,6 Prozent).Studien zu Aromen bei E-Zigaretten1. Seattle Public Health Center for Tobacco Research, USA 2016:"Die Ergebnisse legen nahe, dass Aromen eine wichtige Rolle beider Wahl von E-Zigaretten spielen".[5]2. Virginia Commonwealth University, USA 2016: "Gründe für dieVerwendung von aromatisierten Liquids: Erhöhte Zufriedenheitund Genuss, besserer Geschmack als Zigaretten undAromen-Vielfalt..."[6]3. Lexington-Department of Behavioral Science, USA 2018: "DieTeilnehmer bewerteten "guten Geschmack" als die wichtigsteÜberlegung bei Verwendung und Kauf von Liquids."[7][1] Meinungsumfrage im Auftrag der ABDA - Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände 2016[2] Umfrage Action on Smoking and Health UK 2018[3] Addiction. 2016 Nov;111(11):2032-2040. doi: 10.1111/add.13506.Epub 2016 Aug 21[4] ZIS: Konsumgewohnheiten und Motive von E-Zigaretten-Konsumentenin Deutschland, 2016, bundesgesundheitsministerium.de[5] "Role of sweet and other flavours in liking and disliking ofelectronic cigarettes" 2016[6] "Reasons for using flavored liquids among electronic cigaretteusers: A concept mapping study." 2016[7] "Electronic cigarette liquid and device parameters and aerosolcharacteristics: A survey of regular users" 2018Über das BfTGDas BfTG vertritt seit 2015 kleine und mittelständischeUnternehmen der deutschen E-Zigaretten-Branche. Es repräsentiert runddrei Viertel des Marktes und agiert absolut unabhängig von derTabakindustrie. Dabei setzt es sich für einen sachlichen Dialog zunotwendigen Regulierungen sowie dem gesundheits- undwirtschaftspolitischen Potenzial der E-Zigarette ein. Zu denMitgliedern zählen namhafte Liquid- und Hardwarehersteller sowieGroß- und Einzelhändler aus ganz Deutschland.Pressekontakt:Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.Vorsitzender: Dustin DahlmannPressesprecher: Philip DrögemüllerTelefon: +49 (0) 30 209 240 80E-Mail: presse@bftg.orgWeb: www.tabakfreiergenuss.orgOriginal-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell