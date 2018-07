Oy-Mittelberg (ots) -Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Während sich die einen auf freie Tageam Strand oder im Garten freuen, fürchten die anderen hektischesPacken, lange Autofahrten oder Flugangst bei Fernreisen. Dabei bietetdie Natur wirksame Unterstützung, um entspannt anzukommen, Unwohlseinentgegenzuwirken und trotz steigender Temperaturen gelassen zubleiben. Wer auf Aromatherapie statt auf Pillen und Synthetik setzt,tut sich selbst und der Umwelt etwas Gutes, denn der Körper wirdsanft unterstützt, aber nicht zusätzlich belastet. Außerdem kommenausschließlich 100 Prozent naturreine Inhaltsstoffe zur Anwendung,die im Einklang mit der Natur produziert und verarbeitet werden.Smarte, gebrauchsfertige Produkte machen die Anwendung dabei soeinfach und komfortabel wie nie zuvor."Aromatherapie to go", nennt Mira Kober, Produktmanagerin fürWellness beim Bio-Pionier PRIMAVERA, die Aroma-Roll-Ons, Bio-Aispraysund Duftmischungen, die die Kraft der Natur so zeitgemäß in unserenhektischen Alltag integrieren. "Sie sind besonders praktisch in derAnwendung und perfekt für unterwegs. Deswegen sollten sie in keinergut sortierten Reiseapotheke fehlen."Wenn die Hektik schon vor dem Urlaubsstart ihren Höhepunkterreicht, bietet der Aroma-Roll-On "Stressfrei" schnell und wirksamAbhilfe. Mit der Kraft des Lavendels hilft er - bei Bedarf aufNacken, Stirn oder Schläfen aufgetragen - beim Entspannen, sorgt aberauch bei Jetlag für Gelassenheit und innere Ruhe. Im Aroma-Roll-On"Klarer Kopf" wirken unter anderem Pfefferminze und Rosmarin gegenReiseübelkeit, Kopfschmerz oder Kreislaufschwäche. Der Aroma-Roll-On"Harmony" hat durch seinen blumigen Rosenduft eine ausgleichendeWirkung und ist damit ein guter Helfer gegen Flugangst oderNervosität bei strapaziösen Autofahrten.Apropos Auto: Mit dem praktischen AutoBedufter von PRIMAVERA lässtsich das Fahrzeug über ein einlegbares Vlies individuell mitDuftmischungen und ätherischen Ölen beduften und ermöglicht sohochwertige Aromatherapie sogar während der Autofahrt. Der Bedufterwird einfach in den Luftauslass gehängt und je nach Stimmung mit dempassenden Öl oder einer Duftmischung beträufelt. Für lange Fahrtenempfiehlt Mira Kober die Mischung "Fahr fit": sie belebt angenehmdank Grapefruit- und Douglasienduft und unterstützt dieKonzentrationsfähigkeit am Steuer.Auch das stickige Ambiente von Hotelzimmern oder Ferienwohnungenkann mithilfe eines Bio Airsprays schnell wohltuend aromatisiertwerden, zum Beispiel mit dem Duft "Gute Laune" aus sonnig-fruchtigenZitrusnoten oder mit "Cosmic Chi" aus ätherischen Ölen von Litsea,Orange und Mandarinen. Wenn es wirklich müffelt, sorgt die Rezepturvon "Clean Air" mit Lemongrass, Myrte und Zitrone für spürbargeklärte Luft, die uns tief durchatmen lässt.Natürlicher Frischekick: duftende PflanzenwässerBio-Pflanzenwässer, auch Hydrolate genannt, sind sanfteAromatherapie zum Aufsprühen. Sie entstehen bei derWasserdampfdestillation von Duft- und Heilpflanzen. Neben einemgeringen Anteil an ätherischem Öl enthalten sie die wasserlöslichenInhaltsstoffe der jeweiligen Pflanze. Gerade im Sommer sind diePflanzenwässer als erfrischende Körpersprays besonders wohltuend.So schenkt Pfefferminzwasser bio in Sekundenschnelle Frische undbelebt mit seinem minzig-klaren Duft die Sinne. Das Wasser wirktkühlend und klärend, erfrischt schwere, müde Beine und lindertleichte Kopfschmerzen und Übelkeit. Auch die Rezeptur des SOS-Spraysbio sorgt bei Hitzegefühl für schnelle Abkühlung von Körper undSeele. Der sinnliche Duft von Orangenblüten-, Rosen- undHamameliswasser in Bio-Qualität hebt die Stimmung und lässt dieAnspannung vergehen.Rosenwasser bio von PRIMAVERA ist eine wunderbare Erfrischung fürjede Gelegenheit. In der Aromatherapie gilt Rosenwasser alsAlleskönner. Bei geschwollenen Beinen - etwa nach langen Autofahrten- kann es einfach immer wieder aufgesprüht werden. Dasblumige-duftende Wasser ist übrigens auch ein Geheimtipp nach zu vielSonne. Für ein besonderes Frischeerlebnis rät PRIMAVERAProduktmanagerin Linda Schaar, die Pflanzenwässer an heißen Tagen imKühlschrank aufzubewahren.Rezept belebendes Körperspray "Frischekick":Der Frischekick zum Selbermachen passt in jede Hand- undReisetasche und ist ideal für müde Beine nach Shoppingtouren undAusflügen. Die Schüttelemulsion wirkt belebend und schenkt neueFrische:50 ml Pfefferminzwasser bio50 ml Aprikosenkernöl bio10 Tropfen Rosmarin Campher bioDas ätherische Öl Rosmarin Campher in das Aprikosenkernöl tropfenund vermischen. Dann zum Pfefferminzwasser hinzugeben und gutschütteln. Vor Gebrauch immer kräftig schütteln und direkt auf dieHaut sprühen.Rezept Urlaubsduft für Zuhause:Die Duftmischung wirkt anregend und vermittelt uns auch zuhauseUrlaubsfeeling pur, zum Nachspüren und -träumen:2 Tropfen Bergamotte bio3 Tropfen Blutorange bio1 Tropfen Vanilleextrakt bioÖle in eine Duftlampe geben, zurücklehnen, tief durchatmen undgenießen.UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.