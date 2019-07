Aromapflege bei Blasenproblemen (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -Sommer, Sonne, warme Temperaturen: Was die einen mit Ferien undLeichtigkeit verbinden, ist für die anderen eine Zeit erhöhtenLeidensdrucks. Denn vermehrtes Schwitzen und oft zu wenigFlüssigkeitsaufnahme bilden gerade in der warmen Jahreszeit einenidealen Nährboden für bakteriell bedingte Harnwegsinfekte. AuchErreger aus der Darmflora, Rest-Urin in der Blase oder Keime ausBinden können Blasenreizungen begünstigen. Vor allem Frauen sindhäufig be¬troffen, weil ihre Harnröhre deutlich kürzer als die derMänner ist. Neben der Schulmedizin kann Aromapflege mitentzündungshemmend und schmerzlindernd wirkenden ätherischen Ölenschon vorbeugend wohltuende Unterstützung leisten."Blasenprobleme sind für die Betroffenen nicht nur einunangenehmes, sondern auch nicht zu unterschätzendes Thema", weißUrsula Damith vom Allgäuer Aromatherapie-Experten PRIMAVERA. Weil dieauslösenden Keime leicht Folgeerkrankungen nach sich ziehen,verordnen viele Ärzte schnell Antibiotika: "Der Einstieg in einenhöchst problematischen Kreislauf", so Damith. Denn Antibiotikabringen die Darmflora durcheinander. Das wiederum schwächt diekörpereigene Abwehr.Grund genug, schon vorab im Sinne einer Pflege zu handeln oderInfekten vorzubeugen, die sich durch Schmerzen im Blasenbereich,manchmal bis ins Steißbein ziehend, Brennen beim und nach demWasserlassen oder durch starken Harndrang bei oft nur minimalenUrinmengen bemerkbar machen. Zur Linderung der Beschwerden wirdallgemein empfohlen, die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, bevorzugt mitNieren- und Blasentee, sowie Säfte aus roten Beeren zu trinken undwarme Kleidung zu tragen. Zudem unterstützt der Verzehr von Pflanzen,die reizlindernde Stoffe enthalten (z.B. Kresse, Rettich, Meerrettichund Ingwer), die Gesundung.Die Aromapflege kann also schon im Vorfeld ein wertvoller Helfersein. Besonders bewährt ist die Anwendung ätherischer Öle mitreizlindernden, entzündungshemmenden, entkrampfenden undschmerzlindernden Eigenschaften. Sie können entweder als Sitzbad oderBlasenauflage eingesetzt werden.Reizblase: Ätherische Öle wirken entspannendEine Reizblase macht sich durch ständigen Harndrang mit geringenUrinmengen bemerkbar. In der Regel liegt keine Infektion vor, dieBetroffenen haben auch nicht das typische Brennen beim Wasserlassen.Häufig kommt es nach Entfernen eines Blasenkatheders (etwa nachOperationen) zu den genannten Symptomen. Auch bei diesemBeschwerdebild kann die Aromatherapie entlastend wirken. So enthältdas Entspannungsöl bio von PRIMAVERA wohltuende Öle wie Lavendel,Palmarosa und Calendulaöl, die die Über¬reizung der Blase und vorallem die Angst vor ständigem Harndrang lindern kön¬nen. Die Mischungkann mehrmals täglich zur Hauteinreibung in der Blasenregionverwen¬det werden.Inkontinenz: Aromapflege beruhigt und bindet GerücheDie Harninkontinenz, also der ungewollte Verlust von Urin, kann invier verschiedenen Formen auftreten: als Dranginkontinenz,Stressinkontinenz, Reflexinkontinenz und Überlaufinkontinenz. Diemöglichen Ursachen sind vielfältig und reichen von neurologischenErkrankungen bis hin zu Veränderungen der Blase oder umliegenderOrgane. So unangenehm die Beschwerden sind: In vielen Fällen lassensie sich gut behandeln oder zumindest lindern. Wichtig ist es, sicheinem Arzt anzuvertrauen und offen über das Thema zu sprechen.Je nach Ursache der Inkontinenz stehen verschiedene Therapien zurVerfügung. Die Aromapflege kann unterstützend eingesetzt werden: seies im Rahmen einer geruchsbindenden Beduftung oder mit entspannendenund beruhigenden Ölmischungen, die die gereizte Blase beruhigen. Auchwohltuende Sitzbäder und hautpflegende Mischungen können dieBe-schwerden lindern und wirken insgesamt hautpflegend. ZurHautpflege speziell bei Inkontinenz empfehlen dieAromatherapie-Experten von PRIMAVERA die gebrauchsfertige AromapflegeHautstärkungsöl. Vor allem, wenn bei den Betroffenen durch denständigen Kontakt mit Urin Hautreizungen auftreten, die einunangenehmes Brennen oder Jucken verur¬sachen, wird das Öl alswohltuend empfunden.Rezept Sitzbad bei Blasenentzündung2 Esslöffel Meersalz2 Tropfen Lavendel fein demeter1 Tropfen Sandelholz1 Tropfen ManukaDie Zutaten gut vermischen und in eine Schüssel mit ca. 5 Literwarmen Wasser geben. Einige Minuten darin verweilen, dabei gut ineine Decke hüllen und warmhalten.Rezept Blasenauflage3 Esslöffel Johanniskrautöl bio1 Tropfen Eukalyptus citriodora bio1 Tropfen Teebaum bio1 Tropfen Lavendel fein demeter Pro Anwendung einen Teelöffel derMischung auf eine Kompresse oder ein gefaltetes Küchenpapier gebenund in der Blasengegend auflegen. 