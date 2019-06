Arndt Groth zum neuen CEO von Smaato ernannt (FOTO)

Hamburg / San Francisco (ots) - Nach 1,5 Jahren Übergangszeit als Präsidentübernimmt Arndt Groth die Aufgabe von Co-Gründer Ragnar KruseDie globale In-App-Werbeplattform Smaato hat heute bekanntgegeben, dass ArndtGroth mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) von Smaato, Inc.berufen wird. Groth, in den letzten eineinhalb Jahren Präsident bei Smaato,tritt damit die Nachfolge von Ragnar Kruse an, der Smaato 2005 zusammen mitCo-Gründerin Petra Vorsteher gründete und das Unternehmen seitdem leitete. Grothberichtet direkt an das Supervisory Board der Smaato Inc. Kruse und Vorstehergründen ein neues Unternehmen."Wir sind sehr stolz darauf, Smaato zu einem der führenden Mobile-Unternehmender Welt gemacht zu haben und freuen uns darauf, in Zukunft als Partner unseresneuen Unternehmens mit Smaato zusammenzuarbeiten", sagen Kruse und Vorsteher."Wir möchten Ragnar und Petra unseren Dank aussprechen und wünschen ihnen allesGute für ihre zukünftigen Bemühungen. In ihren 15 Jahren als Führungskräftehaben sie eine enorme Erfolgsbilanz und wahre unternehmerische Vision gezeigt.Sie sind respektierte Experten der Mobilfunkbranche, und ohne ihre Führung undihren großen Beitrag wäre Smaato nicht dort, wo es heute ist", sagt derGesellschaftervertreter Shen Wei. "Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass ArndtGroth die CEO-Rolle bei Smaato übernimmt. Er ist seit mehr als 20 Jahren in derdigitalen Industrie tätig, hat in der Vergangenheit erfolgreiche strategischeVeränderungen gemanagt und ist eine erfahrene und starkeFührungspersönlichkeit."Zuletzt war Groth CEO der PubliGroupe AG in Lausanne, Schweiz, die von derSwisscom AG übernommen wurde. Zuvor war er als International Vice President,Nordeuropa, für DoubleClick (Google) und als CEO der InteractiveMedia CCSP AG,einer Tochtergesellschaft der T-Online International AG, einem der größtenOnline-Vermarkter Europas, sowie als President Europe der Adconion Media Grouptätig. Herr Groth war 10 Jahre lang Präsident des BVDW (Bundesverband DigitaleWirtschaft e.V.), Deutschlands führendem Verband für digitales Marketing."Ich kann mir keine aufregendere Zeit für die Führung von Smaato vorstellen",sagt Groth. "Mobile Werbung ist der Medienkanal der Zukunft, und China istbereits heute die kaufkraftstärkste Volkswirtschaft der Welt. Mit unserenchinesischen Aktionären ist Smaato hervorragend positioniert, um im schnellwachsenden Markt für mobile Medien in Asien und insbesondere in China schnellweiter zu expandieren."Über SmaatoSmaato ist die globale In-App Advertising Plattform. Durch Smaatos Mobile AdServer erhalten Apps jeder Größe Zugang zu den weltweit agierendenWerbetreibenden. Das Smaato SDK bietet Publishern neben einer nahtlosenIntegration auch eine maximale Kontrolle über ihr Inventar. Smaato wurde 2005von den mobilen Pionieren Ragnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügtneben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen inBerlin, Hamburg, New York, Shanghai, und Singapore. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.smaato.com.Folgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie auf Facebook unterwww.Facebook.com/SmaatoPressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Smaato, übermittelt durch news aktuell