Arnd Richter wird neuer Manager der WDR Big Band

Köln (ots) - Arnd Richter (59) übernimmt zum 1. September 2019 dasManagement der Grammy-prämierten WDR Big Band. Er löst FriederikeDarius ab, die sich in den Niederlanden neuen musikalischen Aufgabenwidmen wird."Ich bin froh, mit Arnd Richter einen Manager gewonnen zu haben,dessen Musikkenntnisse weit über den Jazz hinaus gehen und der esgewohnt ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen", sagt Dr.Christoph Stahl, Leiter der Hauptabteilung Orchester und Chor im WDR.Arnd Richter stammt aus Köln und studierte nach dem AbiturSchulmusik, Germanistik, Philosophie und Musikwissenschaft an derMusikhochschule sowie an der Universität Köln. Ab 1978 war er alsfreier Musikjournalist für zahlreiche Printmedien, u.a. FAZ,Fonoforum, Jazzthetik und Jazzpodium, sowie für denöffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. 1990/91 absolvierte er einProgrammvolontariat beim Westdeutschen Rundfunk. Seit 1992 istRichter festangestellter Redakteur beim WDR in wechselndenTätigkeiten. Im Juli 2015 wurde er zum Teamleiter Musik aktuell undzum stellvertretenden Leiter der Programmgruppe "Kultur und Musikaktuell WDR 3" berufen.Durch seine langjährige Tätigkeit beim WDR kennt Arnd Richter dieWDR Big Band schon sehr lange und freut sich deshalb umso mehr, dasrenommierte Jazzorchester zukünftig managen zu dürfen: "Ob imKonzert, im Radio oder im Fernsehen - die energiegeladenen Auftritteder WDR Big Band begeistern mich seit Jahrzehnten. Insofern freue ichmich sehr, in Zukunft mit diesen exzellenten Musikern und einem gutfunktionierenden Team hinter den Kulissen zusammenarbeiten zu dürfen.Während meiner vielen WDR-Jahre als Radiomann habe ich dieEntwicklung der Medienlandschaft intensiv verfolgen können. Ichempfinde es als große Herausforderung, die Band weiterhin in einedigitale Zukunft führen zu können, in der es heißt, neueHörerschichten für unsere Musik zu begeistern und das bestehendePublikum mit kreativen und innovativen Projekten stets aufs Neue zuüberraschen."Chefdirigent der WDR Big Band ist seit Sommer 2016 derUS-Amerikaner Bob Mintzer, als Composer in Residence ist VinceMendoza der WDR Big Band verbunden.Foto unter ard-foto.dePlease find an English version of this press release here:http://www.wdr.de/k/WDR-Big-BandPressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell