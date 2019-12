Armutszeugnis für die Fischereipolitik der EU: Überfischte Meere, illegale Rückwürfe und politische Blockadehaltung

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht Studie zur Umsetzung derGemeinsamen Fischereipolitik in den letzten 5 Jahren - Zahlreiche Bestände wieDorsch, Hering & Co. sind weiterhin überfischt - Wirksame Kontrollen desRückwurfverbotes fehlen - Politik und Fischereiwirtschaft blockieren Umsetzungerforderlicher MaßnahmenLaut einer aktuellen Studie der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bestehen eklatanteDefizite in der Umsetzung und Wirksamkeit der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)der EU. Die Analyse von renommierten Fischereiexperten stellt Mängel beim Kampfgegen die Überfischung und bei der Umsetzung eines ökosystemgerechtenFischereimanagements fest. So werden entgegen den wissenschaftlichenEmpfehlungen weiterhin zu hohe Fangmengen zugelassen. Die Kontrolle rechtlicherVerpflichtungen wie dem Anlandegebot, das illegale Rückwürfe von zu kleinen oderungewollten Fischen verhindern sollte, funktioniert nicht. Bedrohte Arten wieSchweinswale und seltene Seevögel werden nicht vor schädigendenFischereipraktiken geschützt. Die umfangreiche Studie zur Zwischenbilanz der GFPwurde vom Bundesamt für Naturschutz gefördert.Dazu Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer: "Sechs Jahre nachVerabschiedung der reformierten Gemeinsamen Fischereipolitik stellt dievorliegende Studie den für die Umsetzung zuständigen Mitgliedstaaten leider einunmissverständliches Armutszeugnis aus. Die Fortschritte hin zu einernachhaltigen Fischerei sind kaum wahrnehmbar. Die Umsetzung geht nicht schnellgenug voran und das wichtigste Ziel, die Überfischung in der EU bis 2020 zubeenden, wurde durch anhaltende politische Kurzsichtigkeit aufs Spiel gesetzt.Eine vollständige und termingerechte Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitikwürde eine zukunftsfähige Fischerei ermöglichen. Doch ohne den politischenWillen verbessert sich für die Fischbestände und die Meeresökosysteme in Europaleider nichts. Deshalb fordern wir Frau Klöckner als zuständige Ministerin auf,die EU-Vorgaben endlich vollständig umzusetzen und sich für eine nachhaltigeFischerei stark zu machen. Ihren Durchsetzungswillen kann sie in denbevorstehenden Fangquoten-Verhandlungen für die Nordsee und den Nordostatlantikunter Beweis stellen und sich entschieden gegen alle Fangmengenentscheidungenoberhalb der wissenschaftlichen Empfehlungen einsetzen. Politische Blockadendürfen nicht den Schutzauftrag der Gemeinsamen Fischereipolitik torpedieren."Um die Konflikte zwischen der fischereilichen Nutzung und dem Schutz dereuropäischen Meere zu lösen, wurde im Dezember 2013 die Reform der GFPverabschiedet, die am 1. Januar 2014 in Kraft trat. Das übergeordnete Ziel derReform ist es, die Fischerei unter EU-Flagge nachhaltiger zu gestalten und dieschädlichen Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt auf ein Minimum zureduzieren. Eine nachhaltige sowie ökosystemverträgliche Nutzung der marinenbiologischen Ressourcen soll durch die GFP ermöglicht und gefördert werden.Die wesentlichen Inhalte der Studie umfassen:- Zustand und Entwicklung der europäischen Fischbestände- Integration von Naturschutzaspekten in die Fischerei- Umsetzung von Kontrollen und Sanktionen- Schnittstellen der GFP zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie(MSRL)- Ökonomische Aspekte und Schaffung von Anreizen für dieFischereiwirtschaft- Stand der Umsetzung der wichtigen GFP-NachhaltigkeitszieleAußerdem beinhaltet die Studie einen detaillierten Forderungskatalog, der dienötigen Schritte aufzählt, damit die Nachhaltigkeitsziele der GFP noch erreichtwerden können.Der DUH-Fachbereichsleiter Naturschutz und Biodiversität und Projektleiter derStudie, Ulrich Stöcker, kritisiert vor allem das unzureichende Verständnis fürden Wert intakter mariner Ökosysteme. "In der deutschen Nord- und Ostsee gibt esMeeresschutzgebiete, für die auch nach Jahren noch keine Maßnahmen zurBegrenzung ökosystemschädigender Fischereiaktivitäten erlassen wurden. So bleibtein wichtiger Baustein zum Schutz der Arten und Lebensräume in diesen Gebietennach wie vor ungenutzt. Während für die Schutzgebiete in der Ostsee dasinternationale Verfahren zur Umsetzung von Managementmaßnahmen noch nichtbegonnen hat, wurden für die Nordsee nach einem mehrjährigen Prozess zu schwacheEmpfehlungen an die EU-Kommission übermittelt und von dieser prompt alsunzureichend zurückgewiesen. Die zuständigen Fischereiminister in derScheveningen-Gruppe der Nordseeanrainerstaaten müssen sich jetzt dringend aufeffektive Regelungen für die berufsmäßige Fischerei einigen, die denAnforderungen der EU-Kommission genügen und das Erreichen der Naturschutzzielein den Natura 2000-Gebieten gewährleisten. 