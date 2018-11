Armutslöhne bei H&M / Weltweit gehen Beschäftigte und Aktivist*innen auf die Straße

Dresden/Münster (ots) -Sperrfrist: 23.11.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Aktionen in Berlin, Bonn, Dresden, Görlitz, Greifswald, Hannover,Mannheim, Münster, Neumünster, Stuttgart.Von Delhi über London und Washington DC bis Zagreb, Aktivist*innenvieler Länder sagen zu H&M "versprochen ist versprochen". 850.000Beschäftigte sollten jetzt einen Lohn zum Leben verdienen, hatte H&Mam 23. November 2013 angekündigt.Während jetzt die Modemarken auf den Shopping-Höhepunkt des Jahreszusteuern, fordern Arbeiter*innen und Aktivist*innen weltweit einenexistenzsichernden Lohn in H&Ms Lieferkette. Dies ist das neuesteKapitel der Kampagne "Turn Around, H&M!" (Krieg die Kurve, H&M! -http://saubere-kleidung.de/turnaroundhm/). Vom 23. bis 30. November,pünktlich zum Kauf-nix-Tag, bringt die Kampagne für Saubere Kleidungdie Realität der Lohnbedingungen und H&Ms gebrochenes Versprechen zuden Verbraucher*innen. Los geht es in London und Mailand. InDeutschland findet Aktionstheater in 10 Städten statt(https://saubere-kleidung.de/termine/aktionswoche-turn-around-hm/)mit dem Haupt-Act in Neumünster.H&M hat im November 2013 große mediale Aufmerksamkeit für seinVersprechen erhalten, bis 2018 Existenzlöhne bei seinenVorzugslieferanten zu zahlen. Bei umgerechnet 98 Euro im Monat liegtjedoch das tatsächliche, durchschnittliche Nettoeinkommen bei einemH&M-Zulieferer im EU-Mitgliedsland Bulgarien - nicht einmal dieHälfte des gesetzlichen Mindestlohns von 204 Euro. Bettina Musiolek,die Autorin der Studie (http://ots.de/UYGbk7) über Lohnbedingungen inH&Ms Produktion, betont: "Beschäftigte berichteten über Armutslöhneund tiefgreifende Verstöße gegen Arbeitsgesetze und Menschenrechte."."Die Löhne sind so niedrig, dass wir ohne Überstunden nicht einmalunsere Grundbedürfnisse decken könnten", wird eine indischeArbeiterin zitiert."Meine Schicht beginnt um 4:30 Uhr und wir wissen nicht, wann wirnach Hause gehen können. Manchmal arbeiteten wir 4 Stunden, manchmal12", schreibt ein Beschäftigter bei H&Ms riesigem Logistik HubStradella in Italien in einem Brief an andere Arbeiterinnen undArbeiter in H&Ms Lieferkette. Der Beschäftigte zieht es vor anonym zubleiben, da XPO, der Eigentümer des Logistikzentrums, gerade gegen147 Kolleg*innen und ihre Gewerkschaft juristisch vorgeht.Auch H&M-Mitarbeiter*innen in Deutschland und die Gewerkschaftver.di berichten seit Jahren über Arbeitsdruck, grundloseEntlassungen sowie von Arbeitsverträgen mit geringerBasis-Stundenzahl und zusätzlicher "Arbeit auf Abruf". VorArbeitsgerichten in Berlin und Leverkusen, Tübingen und Trier musstensich H&M-Betriebsräte - stets erfolgreich - gegen Kündigungen undRepression des Betriebsrates zur Wehr setzen, die ver.di und der DGBals "Union Busting" bezeichnen - als gezielten Druck des Managementsauf aktive Gewerkschaftskolleg*innen."Das Business Modell von H&M und anderer Fast Fashion-Markenbasiert auf der Ausbeutung der Beschäftigten auf verschiedenen Ebenenihrer Lieferketten. Schneiderinnen in den Modefabriken,Logistikarbeiter*innen und Verkäufer*innen - alle haben dasGrundrecht auf einen Lohn zum Leben", betont Deborah Lucchetti vonder italienischen Kampagne für Saubere Kleidung (Clean ClothesCampaign).Über 135.000 Verbraucher*innen haben bereits in einer Petition(https://www.wemove.eu/de/content/halte-deine-versprechen-hm) ihreSolidarität mit den Beschäftigten bezeugt.Pressekontakt:Bettina Musiolek, 0176 - 577 13 247,bettina.musiolek@einewelt-sachsen.de, Neumünster/DresdenIsabell Ullrich, 0251 - 67 44 13 -13, ullrich@ci-romero.de, MünsterOriginal-Content von: Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung, übermittelt durch news aktuell