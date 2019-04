Armutskongress: Zivilgesellschaftliche Vernetzung im Kampf gegen Armut

Berlin (ots) - Guten und bezahlbaren Wohnraum für alle, mehrSchutz für Arbeitnehmer*innen, Teilhabe und Selbstbestimmung und einearmutsfeste Absicherung im Alter fordern die Veranstalter des drittenArmutskongresses, der heute und morgen in Berlin stattfindet. Der AWOBundesverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der ParitätischeGesamtverband und die Nationale Armutskonferenz wollen mit derVeranstaltung sechs Wochen vor der Europawahl ein deutlicheszivilgesellschafliches Zeichen der Solidarität und desgesellschaftlichen Zusammenhalts im Kampf gegen Armut setzen."Gegen Armut und für Solidarität zu streiten ist immer auchRechts- und Demokratiepolitik und heute dringender denn lange. Eineoffensive, solidarisch finanzierte Sozialpolitik, die alle mitnimmtund keinen zurücklässt, ist die beste Prävention gegenRechtsextremismus und Nationalismus", so Prof. Dr. Rolf Rosenbrock,Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands. Die jüngsten Protestefür guten und bezahlbaren Wohnraum zeigten nicht nur, wieArmutsprobleme in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien,sondern auch, wie wichtig zivilgesellschaftliche Vernetzung sei. "Wirbrauchen mehr statt weniger Solidarität und müssen gemeinsam für eineGesellschaft streiten, in der die Würde des Menschen geachtet undArmut keinen Platz hat."Mehr als 500 von Armut betroffene Menschen, Expert*innen ausPolitik, Wissenschaft, Praxis und Journalismus diskutieren noch biseinschließlich morgen, 11. April, unter dem Motto "BaustelleDeutschland. Solidarisch anpacken!" über Lösungs- undVernetzungsstrategien im Kampf gegen Armut. "Ziel muss dieVerwirklichung von Teilhabe und Selbstbestimmung für alle Menschensein. Es ist wichtig, den politischen Diskurs über Armut undUngleichheit zu führen und Antworten auf armuts- undverteilungspolitische Herausforderungen zu finden. An diesem Diskursund an der Entwicklung von politischen Konzepten müssen Menschen mitArmutserfahrung aktiv teilhaben. Mit dem Armutskongress schaffen wirdafür einen Raum", betont Wolfgang Stadler, Bundesvorsitzender derAWO, die derzeit auch die Feder- und Geschäftsführung der NationalenArmutskonferenz innehat.Thematische Schwerpunkte des Kongresses sind neben dem ThemaWohnen u.a. die Armut Erwerbstätiger und die steigende Altersarmut."Ein Drittel der erwachsenen Armen in Deutschland ist erwerbstätig.Gegen Armut trotz Arbeit ist die Einführung des Mindestlohns einwichtiger Schritt gewesen. Aber um diesen Skandal zu überwinden,müssen mehr Beschäftigte in den Schutz von Tarifverträgen", fordertAnnelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied. "Es gibt in Deutschlanddrei- bis vier Millionen Rentner, die jahrzehntelang zu niedrigenLöhnen geschuftet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, diealso auf eine respektable Lebensleistung verweisen können, und danntrotzdem nur eine mickrige Rente kriegen", kritisiert Prof. Dr.Heribert Prantl, der den Armutskongress in diesem Jahr eröffnet. DerSozialstaat sei mit Maß und Ziel "Schicksalskorrektor" und müsse hierkorrigierend eingreifen: "als Schicksalskorrektur, mit einerGrundrente", so Prantl.Unterstützt wird der Kongress von 26 weiteren Sozial-, Wohlfahrts-und Fachverbänden, Selbsthilfe- und Betroffeneninitiativen sowieGewerkschaften. Mehr unter: www.armutskongress.dePressekontakt:Janina Yeung, armutskongress@paritaet.org , 030 24636 305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell