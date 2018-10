Armutskonferenz fordert weniger Minijobs und mehr Hartz IV

BERLIN (dpa-AFX) - Millionen Minijobs mit niedrigem Lohn, hunderttausendfacher Wohnungsmangel und Armut trotz Hartz IV: In Deutschland gehört Armutsgefährdung bei vielen Menschen zum Alltag.



Darauf haben mehrere in der Nationalen Armutskonferenz versammelte Verbände aufmerksam gemacht. "Viele Menschen haben nicht genug zum Leben, und ehrenamtliche Hilfsangebote sind keine Lösung", sagte die Sprecherin der Armutskonferenz, Barbara Eschen, anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Armut am Mittwoch in Berlin.

Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, machte darauf aufmerksam, dass es nach Schätzungen zuletzt 2016 rund 860 000 Wohnungslose gegeben habe, darunter rund die Hälfte Flüchtlinge.

Armut zu bekämpfen sei keine Wohltätigkeit, sondern eine Verpflichtung, sagte Eschen. Die Bundesregierung tue zu wenig dagegen. So sei für viele Menschen in Beschäftigung Armut trotz brummender Wirtschaft bittere Realität. Besonders problematisch sind laut Armutskonferenz Minijobs mit derzeit 7,5 Millionen Beschäftigten. In der Regel handele es sich um berufliche Sackgassen mit mangelnden Perspektiven, niedrigem Einkommen und oft schlechten Arbeitsbedingungen. Für Bezieher von Grundsicherung forderte die Armutskonferenz höhere Regelsätze und den Wegfall von Sanktionen, wenn Hartz-IV-Empfänger Auflagen der Jobcenter nicht erfüllen.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte 1992 den 17. Oktober zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut erklärt. Die Nationale Armutskonferenz war im Jahr zuvor als Bündnis von Organisationen, Verbänden und Initiativen zur Armutsbekämpfung gegründet worden./bw/DP/jha