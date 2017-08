Armutsgefährdung in den Bundesländern weiter unterschiedlich

Wiesbaden (ots) - Das Armutsrisiko war - gemessen an derArmutsgefährdungsquote - im Jahr 2016 in den südlichen BundesländernBaden-Württemberg mit 11,9 % und Bayern mit 12,1 % am geringsten. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wies das bundesweithöchste Armutsrisiko Bremen mit 22,6 % auf, gefolgt vonSachsen-Anhalt mit 21,4 % und Mecklenburg-Vorpommern mit 20,4 %. DieArmutsgefährdungsquote ist ein Indikator zur Messung der relativenEinkommensverteilung.Deutliche Unterschiede bei den Armutsgefährdungsquoten gab es 2016zwischen Ost- und Westdeutschland: Im früheren Bundesgebiet (ohneBerlin) hatten 15,0 % der Bevölkerung ein erhöhtes Armutsrisiko, inden neuen Ländern (einschließlich Berlin) waren 18,4 % der Menschenarmutsgefährdet.Ein besonders hohes Armutsrisiko haben Erwerbslose. Mehr als dieHälfte (52,9 %) der Erwerbslosen im früheren Bundesgebiet und mehrals zwei Drittel der Erwerbslosen in den neuen Ländern (66,9 %) waren2016 armutsgefährdet. Im Vergleich der Bundesländer gibt es nochgrößere Unterschiede: Während 2016 in Baden-Württemberg 43,4 % derErwerbslosen armutsgefährdet waren, waren es in Sachsen-Anhalt 75,6%.Auch Alleinerziehende und ihre Kinder sind überdurchschnittlicharmutsgefährdet. 42,4 % der Alleinerziehenden-Haushalte im früherenBundesgebiet und 46,9 % dieser Haushalte in den neuen Ländern waren2016 armutsgefährdet. Während in Berlin 34,5 % derAlleinerziehenden-Haushalte von Armut bedroht waren, traf dies inSachsen-Anhalt auf 60,0 % der Alleinerziehenden-Haushalte zu.Diese und weitere Ergebnisse zur Armutsgefährdung, zum Teil intiefer regionaler Gliederung, sowie detaillierte Erläuterungen zu denDatenquellen und den angewandten Berechnungsverfahren stehen imInternetangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zurVerfügung. Dort finden sich auch Armutsgefährdungsquoten, die aufBasis regional unterschiedlicher Armutsgefährdungsschwellen ermitteltwurden.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Johannes Proksch, Telefon: +49 (0) 611 / 75 87 05www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell