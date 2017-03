Armutsbericht: Unterschiede bei Lebenserwartung nehmen zu

Hamburg (ots) - Die Unterschiede in der Lebenserwartung von armenund wohlhabenden Menschen in Deutschland vergrößern sich weiter. Diesist eine der Feststellungen des jährlichen Armutsberichtes desParitätischen Wohlfahrtsverbandes und anderer Sozialverbände, der amDonnerstag, 2. März, in Berlin vorgestellt wird.Der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Prof. RolfRosenbrock, erklärt im NDR-Politikmagazin "Panorama" im Ersten(Sendung: Donnerstag, 2. März, 21.45 Uhr): "Die Lebenserwartungsteigt für die wohlhabenden Menschen in jedem Jahr stärker als fürdie ärmeren Menschen, und deshalb vergrößert sich der Abstand. DieSchere geht weiter auseinander." Laut einer Studie des RobertKoch-Instituts (RKI) sterben Männer, die an oder unter derArmutsgrenze leben, im Schnitt 10,8 Jahre früher als wohlhabendeMänner. Bei Frauen beträgt die Differenz ca. acht Jahre. DerUntersuchung zufolge haben arme Männer eine durchschnittlicheLebenserwartung von 70,1 Jahren, wohlhabende Männer von 80,9 Jahren.Bei Frauen liegen die Zahlen bei 76,9 Jahren bzw. 85,3 Jahren. AlsGründe für die immensen Unterschiede nannte Rosenbrock einriskanteres Gesundheitsverhalten in Bezug auf Ernährung, Bewegung,Rauchen und Alkohol. Dies erkläre jedoch nur die Hälfte desUnterschieds. Prof. Rosenbrock: "Die Menschen sterben auch früher,weil sich der psychische Druck durch die insgesamt beengteLebenssituation und meist auch schlechtere Arbeitsbedingungen oderauch durch Arbeitslosigkeit negativ auf das eigene Leben und dieMöglichkeiten der Teilhabe auswirkt."Die Unterschiede zwischen Armen und Wohlhabenden fallen gerade inBezug auf schwerwiegende chronische Erkrankungen wie Herzinfarkt,Schlaganfall, Diabetes mellitus oder chronisch-obstruktiveLungenerkrankung deutlich aus. "Wir können davon ausgehen, dass dasRisiko, an diesen Erkrankungen zu erkranken, zwei bis drei Mal höherist bei Personen, die von Armut betroffen sind", so Dr. ThomasLampert vom Robert Koch-Institut.Im Bereich der gesetzlichen Rente führe dies de facto zu einerUmverteilung von unten nach oben, so Rosenbrock: "Die armen Menschen,die ihr Leben lang Beiträge zur Rentenversicherung bezahlt haben unddann im Durchschnitt vielleicht noch vier, fünf Jahre die Rentegenießen können, finanzieren im Grunde genommen die Rente derwohlhabenderen, länger lebenden mit. Und das ist, wenn man genauhinguckt, natürlich ein sozialpolitischer Skandal erster Güte."Die Auswirkungen von Armut auf Gesundheit und Lebenserwartung sindzum ersten Mal Thema im sogenannten "Armutsbericht" des ParitätischenGesamtverbandes. Die Studie des RKI basiert auf derGesundheitsberichterstattung des Bundes sowie laufenden Erhebungendes Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Mehr zur Sendungunter www.panorama.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell