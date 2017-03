Armutsbericht 2017: Anstieg der Armut in Deutschland auf neuen Höchststand / Verbände beklagen skandalöse Zunahme der Armut bei allen Risikogruppen und fordern armutspolitische Offensive

Berlin (ots) - Die Armut in Deutschland ist auf einen neuenHöchststand von 15,7 Prozent angestiegen, so der Befund des aktuellenArmutsberichts des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der dieses Jahrwieder unter Mitwirkung weiterer Verbände und Fachorganisationenerscheint. Nach Aussagen des Verbandes markiert dieser Höchstwerteinen mehrjährigen Trend wachsender Armut. Er fordert die Politik zueinem entschlossenen Handeln in der Arbeitsmarktpolitik, beimWohnungsbau, in der Bildung und dem Ausbau sozialer Dienstleistungenund Angebote in den Kommunen auf. Voraussetzung für eine offensiveArmutsbekämpfung sei ein rigoroser Kurswechsel in der Steuer- undFinanzpolitik.Erstmals ermöglicht der Bericht des Paritätischen einenZehn-Jahres-Vergleich. Auffällig sei dabei der Rückgang derArmutsquote in allen ostdeutschen Bundesländern mit Ausnahme Berlins.Auf der anderen Seite stieg die Armut in allen westdeutschenBundesländern mit Ausnahme Hamburgs und Bayerns merkbar an. Alsbesondere Problemregionen identifiziert der Bericht imZehn-Jahres-Vergleich die Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen.Unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl, der Bevölkerungsdichteund der längerfristigen Trends müssten das Ruhrgebiet und Berlin alsdie armutspolitischen Problemregionen Deutschlands angesehen werden.Alarmierend sei im Zehn-Jahres-Vergleich insbesondere dieArmutsentwicklung bei Rentnerinnen und Rentnern. Ihre Armutsquotestieg zwischen 2005 und 2015 von 10,7 auf 15,9 Prozent und damit um49 Prozent, ein völliger "Ausreißer in der Armutsstatistik".Durchgreifende Reformen in der Alterssicherung seien daherunausweichlich, um Altersarmut vorzubeugen.Der Armutsbericht enthält neben empirischen Daten zurArmutsentwicklung in Deutschland Analysen zur Lebenssituation undArmut einzelnen Personengruppen (Alleinerziehende, Kinder undJugendliche, Arbeitslose, Alte Menschen, Geflüchtete, Migranten,Menschen mit psychischer Erkrankung, Menschen mit Behinderung) sowiezu Querschnittsthemen (Wohnungslosigkeit, Gesundheit und Armut).Herausgeber des Armutsberichts sind Der Paritätische Gesamtverband,das Deutsche Kinderhilfswerk, der Volkssolidarität Bundesverband, dieBundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, der DeutscheKinderschutzbund, der Verband alleinerziehender Mütter und Väter, derBundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte, die DeutscheGesellschaft für Soziale Psychiatrie, PRO ASYL und dieInteressenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL).Gemeinsam fordern die Organisationen von der Politikentschlossenes Handeln und eine Sozialpolitik, die alle Menschenmitnimmt. Es sei Zeit für einen sozial- und steuerpolitischenKurswechsel, um Armut zu bekämpfen und eine Verringerung sozialerUngleichheit zu erreichen.Für den 27. und 28. Juni 2017 kündigen die Organisationen dennächsten großen armutspolitischen Hauptstadtkongress an, für den u.a.auch der DGB und die Nationale Armutskonferenz als Mitveranstaltergewonnen werden konnten.Den Bericht, weitere Infos und eine detaillierte Suchfunktion nachPostleitzahlen finden Sie im Internet unter:www.der-paritaetische.de/armutsbericht Details zum Armutskongress am27. und 28. Juni 2017 in Berlin unter: www.armutskongress.dePressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, E-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Parit?tischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell