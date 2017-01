Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung: Paritätischer Wohlfahrtsverband weist in aktueller Stellungnahme auf Mängel und Versäumnisse hin

Berlin (ots) - Deutliche konzeptionelle und inhaltliche Kritik amEntwurf des fünften Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierungformuliert der Paritätische Wohlfahrtsverband in einer aktuellenStellungnahme. Der Paritätische erneuert seine Forderung nach einerunabhängigen Armutsberichterstattung durch eine regierungsexterneKommission.Der 655-seitige Berichtsentwurf enthalte zwar durchaus richtigewie alarmierende Fakten, etwa Daten zur wachsenden sozialen Spaltungder Gesellschaft und dem kontinuierlichen Anstieg der Armutsquote,bleibe jedoch eine ehrliche Bewertung und konkreteHandlungsvorschläge schuldig, so die Analyse des Paritätischen. "Wirhaben in Deutschland kein Erkenntnisdefizit und unter Fachleuten istauch völlig klar, was zu tun wäre, wir haben jedoch ein politischesHandlungsdefizit", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbandes.Der Paritätische kritisiert in seiner Stellungnahme unter anderem,dass der Bericht an keiner Stelle auf das Problem der "verdecktenArmut" eingeht und die Perspektive von Armut betroffener Menschennicht ausreichend berücksichtigt werde. Darüber hinaus werdeinsbesondere das aktuelle Ausmaß der Vermögensungleichheit inDeutschland nur völlig unzureichend abgebildet. Schließlich setze dieBundesregierung die schlechte Praxis der Vorgängerregierungen fort,wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bericht zu tilgen, wenn siepolitisch nicht opportun erscheinen, wie der Verband am Beispiel vonPassagen zur politischen Repräsentation und Partizipationeinkommensarmer Menschen dokumentiert, die aus früherenBerichtsentwürfen gestrichen wurden.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, eMail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Parit?tischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell