Armut verharrt auf Höchststand: Paritätischer kritisiert fehlendes Engagement der Bundesregierung

Berlin (ots) - Als Armutszeugnis für die Bundesregierung wertetder Paritätische Wohlfahrtsverband die heute vom StatistischenBundesamt veröffentlichten Armutsquoten. Der Verband weist daraufhin, dass eine notwendige Trendwende noch immer nicht in Sicht seiund die Armutsquote auch in 2016 mit 15,7 Prozent auf dem höchstenNiveau seit der Wiedervereinigung verharrt. Der Verband fordert vonder künftigen Regierung, einen Masterplan zur Bekämpfung der Armut inden Koalitionsvertrag aufzunehmen.Zwar gebe es durchaus positive Entwicklungen in einigen Ländern,vor allem in den Stadtstaaten und in Ostdeutschland, doch sorge derauffällige Anstieg in einwohnerstarken Flächenstaaten wie Bayern oderNordrhein-Westfalen dafür, dass die Armutsquote bundesweit nichtsinkt. Für die besonders von Armut betroffenen Gruppen bleibe dagegenalles im Wesentlichen unverändert, wie der Paritätische feststellt.Erwerbslose, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrundsind nachwievor die Hauptrisikogruppen. Die stärksten Zuwächsezeigten sich bei Haushalten mit Kindern sowie bei Menschen ohnedeutsche Staatsangehörigkeit. Der Verband geht davon aus, dass sichin diesen Zahlen auch bereits Geflüchtete wiederfinden, die 2015 nachDeutschland kamen."Insgesamt spiegeln die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtesdas Versagen der Bundesregierung in der Armutsbekämpfung wider. Esist einfach eine Schande, wenn immer mehr Kinder in Deutschland inArmut leben müssen", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbands. "Überraschen muss die schlechteArmutsentwicklung nicht angesichts der Tatsache, dass das WortKinderarmut im letzten Koalitionsvertrag nicht einmal vorkam. DieGroße Koalition war auf dem armutspolitischen Auge blind, mindestensaber jedoch extrem kurzsichtig." Der Paritätische fordert die imWahlkampf stehenden Parteien auf, sich zu den aktuellen Befunden desStatistischen Bundesamtes klar zu positionieren. "DerKoalitionsvertrag der nächsten Regierung muss zwingend einenMasterplan zur Armutsbekämpfung enthalten", fordert Schneider.