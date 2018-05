Armstrong und ZAFCO: Das Nashorn reitet wieder in Europa

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der globale Reifenhersteller und -händler ZAFCO arbeitet mit VanDen Ban, dem europäischen Reifenlieferanten, zusammen, um die nächsteGeneration von Armstrong-Reifen auf der Messe The Tire Cologne 2018in Deutschland zu präsentieren.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/696399/Armstrong_Banner_Logo.jpg )Armstrong Tyre, 1912 von George F. Armstrong in New Jerseygegründet, ist aus einer langen Ruhephase erwacht. Die amerikanischeIkone war einst ein Fortune-500-Unternehmen, das für seine Qualitätund Produktleistung bekannt war. "Wir wollen dem handwerklichenVermächtnis von Armstrong treu bleiben, weshalb wir eine brandneue,hochmoderne Produktionsstätte mit den besten deutschen undjapanischen Maschinen zur Herstellung von hochwertigen understklassigen Pkw-, Lkw- und Bus-Qualitätsprodukten eingerichtethaben. Jeder einzelne Reifen, der unser Werk verlässt, wird geröntgt,um höchste Qualität zu gewährleisten", erklärt Zafar Hussain,Geschäftsführer von ZAFCO.Das Sommer-Pkw-Reifenprogramm umfasst eine Produktreihe von dreiMustern: BLU-TRAC PC (Beifahrer), BLU-TRAC HP (Ultra HighPerformance) und TRU-TRAC SUV (SUV). Der Name TRU-TRAC ist eineHommage an das beliebte Armstrong TRU TRAC-Muster aus dem 20.Jahrhundert.Die Armstrong Tyre Passenger & Light Truck-Produktreihe wirdinklusive "TUFF 360 Warranty Program" verkauft, einer umfassendenGarantie, die von Armstrongs geliebtem Maskottchen TUFFY the Rhinoinspiriert ist. Neben einer wettbewerbsfähigen Herstellergarantiebietet TUFF 360 auch eine Laufstreckengarantie von bis zu 75.000Kilometern sowie eine 30 Tage No Questions Asked Money Back-Garantie.Das Ziel der Partnerschaft von ZAFCO & Van Den Ban ist es, ihreeinzigartigen Stärken als Hersteller und Händler zu bündeln, umArmstrong-Reifen nach Europa zu bringen."Mit Armstrong erweitern wir unser Portfolio um einen weiterenWert. Und wir schaffen Wert für unsere Kunden, basierend aufTradition und Zukunftskontinuität sowie einer großen Auswahl undQualität", ergänzt Frans van Lenten, Geschäftsführer der Van den BanGroup.Wenn Sie mehr über die nächste Generation von Armstrong erfahrenmöchten,besuchen Sie den Stand A-046 B-049, Halle 7 auf der Tire Cologne,Deutschland.Weitere Informationen finden Sie auch unterhttp://www.armstrongtyres.comoder folgen Sie uns in den Social Media unter @armstrongtyres undbleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Updates unseresMarkenmaskottchens Tuffy the Rhino.Informationen über ZAFCOZAFCO wurde 1993 gegründet und ist ein weltweit führenderLieferant von Reifen, Batterien und Schmierstoffen für über 800Kunden in 83 Ländern. Zentrale Werte für das Unternehmen sind sozialeVerantwortung, Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit seinerMitarbeiter, Partner und Kunden.Pressekontakt:Sonika Gahlot+91-9513342465sonika.gahlot@zafco.comhelloo@armstrongtyres.comOriginal-Content von: ZAFCO Europe GMBH, übermittelt durch news aktuell