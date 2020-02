Armstrong World IndustriesWie geht’s weiter, ?

Der Armstrong World Industries-Kurs wird am 08.02.2020, 17:23 Uhr an der Heimatbörse New York mit 102.64 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauprodukte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Armstrong World Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Die Aktie von Armstrong World Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,21 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 50,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Armstrong World Industries derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 95,49 USD, womit der Kurs der Aktie (102,64 USD) um +7,49 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 97,77 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,98 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Armstrong World Industries niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 1,34 Prozentpunkte (0,79 % gegenüber 2,13 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".